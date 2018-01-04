04.01.2018, 14:30

Apple начала менять старые аккумуляторы в iPhone со скидкой на месяц раньше срока


rus.delfi.ee
EST
iPhone SE
iPhone SEFoto: Priit Simson

Apple запустила акцию по замене старых аккумуляторов на новые на месяц раньше заявленного срока. Компания предлагает поменять батареи для iPhone 6 и более поздних устройств за 29 долларов вместо 79 долларов, сообщает Tjournal.

По данным The Verge, аккумулятор можно заменить, если смартфон теряет 80% заряда быстрее, чем при покупке, и при этом перенес не менее 500 циклов подзарядки. Консультанты в магазинах проведут диагностический тест, чтобы исключить другие повреждения или сторонние компоненты у смартфона. В случае, если обнаружится вмешательство во внутренности айфона, в замене батареи откажут.

Как отметил сайт 9to5Mac, некоторым покупателям уже отказали в замене аккумуляторов, потому что они без проблем держали заряд. Предложение Apple по замене батареи со скидкой продолжится с января по декабрь 2018 года.

Что не так с аккумуляторами на iPhone:

  • 11 декабря на Reddit рассказали, что айфоны начинают работать лучше, если заменить износившуюся батарею;
  • 21 декабря Apple призналась, что намеренно замедляет айфоны для повышения срока службы устройства;
  • 22 и 27 декабря на компанию подали несколько исков за замедление старых айфонов;
  • 29 декабря Apple извинилась за оплошность и пообещала заменить аккумуляторы со скидкой.
Читайте также:
160 000€
Tallinn, Квартира
239 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
81 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
157 000€
Rae vald, Квартира
102 900€
Tallinn, Квартира
319 000€
Tallinn, Коммерческий
179 900€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
54 000€
Viimsi vald, Квартира
649 800€
Tallinn, Квартира
229 900€
Tallinn, Квартира
189 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии