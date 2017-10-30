Апелляционный суд подтвердил разрешение на монтаж турбин Siemens в Крыму

Девятый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в принятии обеспечительных мер по иску Siemens против структур "Ростеха" по турбинам в Крыму, сообщил корреспондент "Интерфакса" из суда.

Siemens требовал арестовать и остановить монтаж турбин своего производства в Крыму в целях обеспечения иска против ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (структуры госкорпорации "Ростех").

В настоящее время в Арбитражном суде Москвы рассматривается иск Siemens и "Сименс технологии газовых турбин" как соистца к двум "Технопромэкспортам". Немецкий концерн требует признать недействительными договоры на поставку турбин для ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и последующую их передачу от ОАО в ООО "ВО "Технопромэкспорт". В результате этих двух договоров турбины были произведены для строительства станции на Тамани, но перемещены в Крым. Siemens намерен получить свое оборудование обратно.

При этом два "Технопромэкспорт" подали встречный иск, в котором требуют признать недействительными пункты договора, касающиеся места использования турбин.

По мнению Siemens, если суд примет положительное решение по основному иску, то исполнение этого решения станет невозможным, если турбины будут уже смонтированы.

Siemens обвиняет "Ростех" в том, что он незаконно переместил в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций на Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму. Пункты об этом были включены в договор от 10 марта 2015 года, который был заключен между ООО "Сименс технологии газовых турбин" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт".

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

Станции в Крыму должны быть запущены в мае-июне 2018 года.