АО HKScan Estonia реновировало крупнейшую в Эстонии бройлерную ферму

Инвестировав 2,2 миллиона евро, крупнейшее в Эстонии предприятие пищевой промышленности AS HKScan Estonia реновировало бройлерную ферму Talleggi Rannamõisa. Состоящий из двадцати зданий и позволяющий выращивать до 3 миллионов цыплят в год фермовый комплекс реновировался в течение двух лет.

По словам председателя правления HKScan Estonia Анне Мере, речь идет о повышающей эффективность инвестиции, благодаря которой обеспечивается более дружелюбное по отношению к окружающей среде производство, а также улучшаются условия содержания птиц. ”В новых помещениях для выращивания птицы бройлерной фермы Talleggi Rannamõisa более качественный воздух, улучшенное освещение, новые системы кормления и поения. Кроме этого, мы приступили к использованию новой технологии, позволяющей с помощью компьютера в реальном времени отслеживать и контролировать показатели внутреннего климата птицеферм, и при необходимости быстро вносить корректировки в случае возникновения сбоев. Новая технология также позволяет оперативно отслеживать и анализировать расходы фермового комплекса на кормление и отопление, что в свою очередь гарантирует более экономически эффективный производственный процесс”, — сообщила Мере.

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”С учетом распространяющегося в Европе птичьего гриппа, уже достигшего и стран Северной Европы, мы существенно улучшили меры биологической безопасности фермы и среди прочего установили на ферме новую дезинфицирующую ванну, которую в обязательном порядке проезжает въезжающий на ферму и покидающий её транспорт. Кроме этого, для утепления и повышения мер биологической безопасности во всех птичниках заложен щебневый фундамент”, — добавила Мере.

В птицеводческую систему Tallegg входит инкубаторная станция и 11 ферм — четыре фермы по разведению и шесть бройлерных ферм. Племенных птиц, т. е. птиц для разведения, выращивают на фермах по разведению птицы в Саха. 23-недельные куры-несушки перевозятся на четыре фермы по разведению, расположенные по всей Эстонии. Яйца, снесенные на фермах по разведению, попадают в Лоо, где находится инкубаторная станция Tallegg, там же из яиц вылупляются цыплята. С инкубаторной станции в Лоо птица попадает на одну из шести бройлерных ферм Tallegg, которые большей частью находятся в окрестностях Таллинна

Продукция Rakvere и Tallegg входит в ассортимент AS HKScan Estonia. HKScan Estonia представляет собой объединение крупнейших в Эстонии предприятий пищевой промышленности, входящее в концерн HKScan. HKScan — ведущий эксперт в области мясной промышленности в странах Северной Европы. Концерн производит, занимается сбытом и продажей под сильными торговыми марками качественной и ответственно произведенной свинины, говядины, птицы и баранины, обработанного мяса и готовых продуктов. Клиентами HKScan являются секторы розничной торговли, промышленности, питания и экспортный сектор. Концерн действует на внутренних рынках Финляндии, Швеции, Дании и Балтийских стран. HKScan экспортирует свою продукцию почти в 50 государств. Нетто-оборот HKScan в 2016 году составил 1,9 миллиарда евро, концерн обеспечивает работой около 7 300 человек.