Анто Лийват: город не должен быть в руках коррупционеров

Сегодня таллиннская оппозиция инициировала вотум недоверия председателю городского собрания Калеву Калло, которому 22 ноября 2016 предъявили обвинение по делу о коррупции. По словам социал-демократа Анто Лийвата, оппозиция требует нового председателя, чтобы руководство городом стало честным и прозрачным.

”Вряд ли кому-то из жильцов хотелось бы видеть председателем квартирного товарищества человека, которому предъявлено обвинение во взяточничестве. Так почему городским собранием должен руководить такой человек?” — спрашивает председатель фракции соцдемов Анто Лийват.

”С новым председателем городское собрание начнет свою работу с чистого листа и полностью сосредоточится на развитии города”.

Вотум недоверия Калеву Калло подписали члены фракций социал-демократов, отечественников и реформистов.