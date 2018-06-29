(Анти)миграционные решения ЕС: успех или поражение Ангелы Меркель?

DW - о сути решений, принятых на саммите ЕС по проблеме беженцев, и причинах, которые побудили канцлера Германии Ангелу Меркель с ними согласиться.
В ночь с четверга на пятницу, 29 июня, после почти десятичасовых дискуссий лидеры стран Европейского Союза согласовали ряд мер, призванных резко ограничить приток беженцев в ЕС и пресечь так называемую вторичную миграцию с юга Европы на ее более богатый север.
Одобренная в Брюсселе программа по борьбе с нелегальной миграцией стала возможной благодаря уступкам, на которые пошла канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Меркель находится в состоянии острого конфликта с ее министром внутренних дел Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer). Он пригрозил национальными мерами по ограничению притока беженцев в Германию в случае непринятия таковых в рамках ЕС.
Что решил саммит ЕС в Брюсселе?
После дискуссии, которая продолжалась на самом деле не десять часов, а фактически три года, прошедших после начала миграционного кризиса ЕС летом 2015 года, лидеры Европейского Союза согласовали несколько конкретных мер по ограничению притока беженцев в свои страны.