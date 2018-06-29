(Анти)миграционные решения ЕС: успех или поражение Ангелы Меркель?

Одна из них — это радикальное расширение полномочий и наращивание личного состава Frontex — пограничной службы ЕС. До сих пор планом Еврокомиссии предусматривалось увеличение штата этой службы до 10 тысяч пограничников к 2027 году. Теперь процесс решено ускорить и завершить уже к 2020 году. Но главное — это расширение компетенций Frontex.

Как пояснил корреспонденту DW высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, впредь пограничники ЕС будут иметь более обширные полномочия, чем это предусмотрено национальным законодательством стран, откомандировавших их в состав Frontex.

Второе решение — создание при содействии ООН лагерей для беженцев в североафриканских странах, таких, как Египет, Алжир, Тунис, Марокко и Ливия. Сюда пограничники Frontex будут доставлять беженцев, спасенных или перехваченных в нейтральных водах Средиземного мора. В этих лагерях чиновники Еврокомиссии намерены проводить отбор мигрантов, имеющих основания просить убежище в ЕС, и переправлять в страны, готовые их принять, а экономическим беженцам — помогать вернуться на родину.

При этом им не было бы необходимости строго соблюдать достаточно либеральные правила, действующие в Евросоюзе в отношении беженцев, будь то действительно спасающих свою жизнь или просто ищущих лучшей жизни в Европе.

Закрытые лагеря для беженцев в ЕС

Речь о таких лагерях идет уже давно. Проблема в том, что, во-первых, страны Северной Африки не горят желанием устраивать их на своей территории. А, во-вторых, многие лодки с беженцами успевают дойти до территориальных вод одной из стран ЕС, где действует уже европейское право.

Поэтому самым главным миграционным решением брюссельского саммита следует, скорее всего, считать третье — возможность создавать в самих странах ЕС закрытые лагеря для беженцев, в которых они дожидались бы рассмотрения своих ходатайств о предоставления убежища в ЕС. Получивших отказ прямо их такого лагеря эвакуировали бы на родину, а признанных беженцами мигрантов распределяли бы по странам ЕС. Причем, получать убежище они будут только при условии, что воспользуются им в той стране, которая согласится их принять.