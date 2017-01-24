Министр здоровья и труда Евгений Осиновский представил правительству на рассмотрение законопроект, который, помимо прочего, запретит рекламу алкогольной продукции в соцсетях.

Несмотря на то, что предыдущая версия поправок к законам о рекламе и алкогольной продукции не рассматривала рекламу в интернете, представители коалиции решили, что необходимо принимать во внимание и происходящее в интернете и большую популярность социальных сетей. ”Реклама алкоголя имеет доказанное сильное влияние на потребительские привычки людей, особенно молодежи. Принимая во внимание растущую роль соцсетей, мы решили полностью запретить рекламу алкогольной продукции в социальных СМИ”, — сказал Осиновский.

Наряду с этим, были ослаблены ограничения на торговлю в маленьких магазинах. ”Алкогольные напитки должны будут находиться отдельно от другого товара и не должны быть видны с улицы. Тем не менее, новый порядок не обязывает маленькие магазины прятать алкоголь за стенкой. Это будет касаться только больших магазинов с общей площадью более 600 м2”, — сказал Осиновский. Авторы поправок отказались также от запрета на продажу алкоголя на автозаправках.

Предельная сумма штрафа для юридических лиц за нарушение закона о рекламе составит 50 000 евро. В законе об алкогольной продукции предельные ставки штрафов для юридических лиц будут тоже увеличены.

Кроме Осиновского, в рабочую группу входили министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Кроме этого, согласно поправкам, в рекламе алкоголя будет разрешено использовать только нейтральную информацию; будет запрещена наружная реклама; продлен запрет на рекламу на радио и телевидении с 21:00 до 22:00; запрещена реклама на обложках (с обеих сторон) дополнительных изданий журналов; запрещено проведение дегустаций алкоголя в магазинах и т.н. happy hour; запрещено продавать алкоголь в ”мультиупаковках” по цене, которая делает его покупку более выгодной, чем покупка единичных бутылок того же алкоголя. Также будет ужесточено требование по проверке возраста покупающего.

В случае одобрения со стороны Рийгикогу поправки вступят в силу 1 января 2018 года.