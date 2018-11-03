03.11.2018, 14:45

Ансип: кто, черт подери, поднял пивные акцизы на 70%? Может, стоило поднять сразу на 700%?

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rus.delfi.ee
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Andrus Andsip
Andrus AndsipFoto: Karin Kaljuläte

Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип на экономической конференции Rimi подверг резкой критике экономическую политику нынешнего правительства, назвав ее экспериментом над государством.

”Кто, черт подери, поднял акцизы на пиво на 70%? Чем он думал? Может, стоило поднять сразу на 700%?” — выразил свое негодование политик.

”340 миллионов! Это почти столько же, сколько мы в 2006 и 2007 отложили в резервы, — продолжил он. — А сейчас мы копим резервы для Латвии! Кое-кому стоит посмотреть в зеркало и сказать себе: ”что же я наделал? Мне стыдно” и покинуть не только правительство, но и страну!”

”За те деньги, которые ушли в Латвию, можно было бы вакцинировать от гриппа весь народ как минимум на 30 лет вперед”, — отметил он.

Также он заявил, что его правительство, которое обвиняли в синдроме розовых очков, перед кризисом 2008 года запасалось резервами, а нынешнее правительство этого не делает.

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