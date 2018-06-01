01.06.2018, 16:35

Ансип: дополнительная ценность от завода в Тарту не может перевесить урон от раскола внутри страны

 (10)
rus.delfi.ee
EST
Andrus Ansip Emajõe ääres
Andrus Ansip Emajõe ääresFoto: Argo Ingver

Вице-президент Еврокомисии Андрус Ансип сказал на сегодняшней пресс-конференции, что когда его правительство выступило с идеей о спецпланировке Est-For Invest, то он не мог и предположить, что при помощи этого инструмента будут идти против желаний местного населения.

”Ни какая дополнительная ценность, полученная от завода по рафинированию древесины, не может перевесить урон, нанесенный расколом Эстонии. ”, — сказал он.

”Поправки к закону о планировании задумывались для того, чтобы превалирующий общественный интерес можно было реализовать не смотря на противостояние маленькой группы. Теперь это перевернули с ног на голову. Я не мог себе и представить, что одна маленькая группа будет защищать этим самым статутом свои интересы и просто проедется по превалирующему общественному интересу”, — заявил Ансип.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья. В паутине не только растения!

01.06.2018
Деревья в Таллинне, а именно на границе Ласнамяэ и Пирита, атаковали полчища гусениц! Причем паутиной, в которой размножаются гусеницы, окутаны не только растения, но и, например, скамейки в парке.
Подробнее



Из зоопарка в Германии сбежали хищники: львы, тигры, ягуар и медведь

01.06.2018
Из зоопарка в национальном парке Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в пятницу, 1 июня, сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь. Об этом агентству AFP сообщил пресс-секретарь районной администрации в Битбурге.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Почти 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными из-за технической ошибки

01.06.2018
МВД России впервые официально объяснило, из-за чего почти полтора миллионов паспортов россиян стали недействительными, сообщает ”Коммерсантъ”. Это произошло из-за ошибки при объединении разрозненных паспортных баз в 2006 году, пишет Дождь. В консульском отделе Посольства РФ в Эстонии пояснили Delfi, что эта проблема не касается паспортов граждан РФ, проживающих в Эстонии.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Смертельная авария на Сааремаа: водители привыкли прибавлять на этом участке скорости

01.06.2018
Утром 24 мая в деревне Насва на Сааремаа автомобиль сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь.
Подробнее


СТУДИЯ DELFI | Пора помочь и подросткам! Евгений Осиновский предлагает запустить Молодежный капитал

01.06.2018
В Международный день защиты детей мы решили сделать обзор мер, предпринятых в Эстонии в целях защиты семей и подрастающих поколений. О том, что уже сделано и что еще только предстоит сделать, мы побеседовали с главой Социал-демократической партии, депутатом Рийгикогу и отцом двоих детей Евгением Осиновским.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Нарве в припаркованном возле жилого дома автомобиле обнаружили труп, пролежавший там не один день

01.06.2018
Сообщение о том, что в автомобиле на парковке дома по Таллиннскому шоссе, 65 находится труп поступило в полицию утром 31 мая. Говорят, что тело пролежало в машине несколько дней, но обнаружить его было непросто.
Подробнее