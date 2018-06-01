Ансип: дополнительная ценность от завода в Тарту не может перевесить урон от раскола внутри страны

Вице-президент Еврокомисии Андрус Ансип сказал на сегодняшней пресс-конференции, что когда его правительство выступило с идеей о спецпланировке Est-For Invest, то он не мог и предположить, что при помощи этого инструмента будут идти против желаний местного населения.

”Ни какая дополнительная ценность, полученная от завода по рафинированию древесины, не может перевесить урон, нанесенный расколом Эстонии. ”, — сказал он.

”Поправки к закону о планировании задумывались для того, чтобы превалирующий общественный интерес можно было реализовать не смотря на противостояние маленькой группы. Теперь это перевернули с ног на голову. Я не мог себе и представить, что одна маленькая группа будет защищать этим самым статутом свои интересы и просто проедется по превалирующему общественному интересу”, — заявил Ансип.