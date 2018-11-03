03.11.2018, 09:25

Андрус Ансип: мое правительство было готово к кризису, нынешнее — нет

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Вакра: ностальгия Ансипа понятна, но он неправ
rus.delfi.ee
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Andrus Andsip
Andrus AnsipFoto: Karin Kaljuläte

Бывший премьер-министр, а ныне вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сказал вчера на экономической конференции Rimi, что его правительство, которое обвиняли в синдроме розовых очков, перед кризисом 2008 года запасалось резервами, а нынешнее правительство этого не делает.

"Мы в своих розовых очках копили деньги и откладывали их в чулок на черный день, а какие очки надеты на нынешнее правительство?” — сказал Ансип.

Ансип отметил, что как тогда никто не мог спрогнозировать точную дату наступления кризиса, так и сейчас это сделать невозможно: ”Также и сейчас никто из нас не в состоянии сказать, когда может разразиться следующий экономический кризис. Конечно, Эстония должна будет действовать в случае нового кризиса по-иному, нежели тогда — мы ведь не знаем, каким именно будет этот новый кризис. И даже если он будет точно такой же, решение для него ввиду разной подготовки не сможет быть идентичным прошлому: мое правительство подготовилось к кризису, нынешнее — нет”.

Ансип сказал, что тогда финансовое положение страны было очень хорошим и не было необходимости брать кредиты, а сейчас правительство пользуется резервами 2006-2007 года, которые уже походят к концу.

”Бояться [кризиса] не надо, но надо быть готовыми”, — подчеркнул он.

Социал-демократ Райнер Вакра с мнением Ансипа категорически не согласен.

”Ностальгию Андруса Ансипа по временам своего правительства можно понять, так как свое правительство руководители всегда вспоминают лишь добрым словом. Но утверждать, что нынешнее правительство не считается с возможностью нового кризиса, явное преувеличение. Только недавно совет Кассы по безработице принял решение не уменьшать ставку страхования от безработицы и оставить ее на уровне 2,4%. Именно для того, чтобы быть готовыми к возможным экономическим спадам”, — сказал Вакра.

”А вот такого же чувства ответственности в риторике соратников Ансипа по партии я не вижу. В числе их обещаний — упразднение социального налога и не облагаемый налогом минимум для всех, что сделало было государственный бюджет беднее на 200 млн евро. Советую Ансипу проконсультировать своих однопартийцев и научить их пользоваться резервами”, — сказал Вакра.

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