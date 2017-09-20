Андрус Ансип: Эстония не готова к кризису

Бывший премьер-министр Андрус Ансип напомнил, что десять лет назад правительство было очень хорошо подготовлено к кризису, однако теперь Эстония, по его оценке, менее подготовлена к кризису, чем в то время, передают "Деловые Ведомости".

”Время было непростым, — вспоминает во время кризиса занимающий должность премьер-министра Андрус Ансип, — Но мы вышли из кризиса лучше, чем подавляющее большинство европейских стран. Могло бы быть намного хуже”.

Ансип отметил, что его легендарная цитата ”Если это кризис, то в таком кризисе я бы хотел жить”, была приписана задним числом к 2009 году, когда дела были действительно очень плачевны.

”Мы были очень хорошо подготовлены к кризису, у нас были резервы резервов — не надо было брать кредитов. Но мы взяли 550 миллиардов, с процентной ставкой до 1,5%. Мы разместили его в голландских, немецких и бельгийских облигациях. Каждый может заняться таким бизнесом, займет под 1,5, тогда берет 5 % интресс и с этого живет … В кризисный 2009 год Эстония получила с них миллиард евро ”, — напомнил Ансип.

”Но почему мы тогда экономику не стимулировал? Не могли! Экономическая структура не была из-за строительного сектора устойчивой. Если в 2005 году у нас было — по памяти — 42 000 строителей, то в 2008 году было их 84000! В Испании и Ирландии был подобный бум недвижимости. Испания стимулировали экономику и взгляните, где они сейчас — безработица составляет 25%, безработица среди молодежи — 50%. Так что это был у нас правильный выбор”, — подытожил Ансип.