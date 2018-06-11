11.06.2018, 11:50

Андрес Сутт уходит из Eesti Energia


rus.delfi.ee
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Andres Sutt
Andres SuttFoto: Rauno Volmar

Ответственный за сферу услуг для клиентов член правления Eesti Energia Андрес Сутт в июне уходит из Eesti Energia, сообщает пресс-служба концерна.

Последним рабочим днем Сутта станет 22 июня. Сфера, которой управляет Андрес Сутт, будет поделена между другими членами правления: сферами услуг для клиентов и бизнес- и инфотехнологий будет руководить Хандо Суттер, а за отношения с регулятором будет отвечать Андри Авила.

Правление Eesti Energia продолжит работу в составе из четырех человек. В состав правления будут входить председатель правления Хандо Суттер, финансовый директор Андри Авила, ответственный за производство энергии член правления Райне Пайо и ответственный за проекты, технологии и новые виды бизнеса член правления Маргус Вальс.

Андрес Сутт приступил к работе в Eesti Energia с начала 2017 года. Андрес Сутт раньше работал старшим советником исполнительного руководителя Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) и членом совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), представляя Эстонию в Северо-Балтийском избирательном округе МВФ. С 2001 по 2009 год он был вице-президентом Банка Эстонии.

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