Андрес Сутт уходит из Eesti Energia

Ответственный за сферу услуг для клиентов член правления Eesti Energia Андрес Сутт в июне уходит из Eesti Energia, сообщает пресс-служба концерна.

Последним рабочим днем Сутта станет 22 июня. Сфера, которой управляет Андрес Сутт, будет поделена между другими членами правления: сферами услуг для клиентов и бизнес- и инфотехнологий будет руководить Хандо Суттер, а за отношения с регулятором будет отвечать Андри Авила.

Правление Eesti Energia продолжит работу в составе из четырех человек. В состав правления будут входить председатель правления Хандо Суттер, финансовый директор Андри Авила, ответственный за производство энергии член правления Райне Пайо и ответственный за проекты, технологии и новые виды бизнеса член правления Маргус Вальс.