Андрес Сутт назначен членом правления Eesti Energia

Вчера, 3 октября, совет Eesti Energia утвердил членов правления на следующий двухлетний договорной период. В качестве нового члена правления к работе приступит Андрес Сутт, сферой ответственности которого станут услуги для клиентов, сообщает предприятие.

В феврале текущего года совет продлил договор с председателем правления Хандо Суттером на два года. Обновленную с целью достижения стратегических целей организационную структуру председатель правления представил совету, получив мандат для правления до 30 ноября 2019 года.

В состав правления Eesti Energia с первого декабря текущего года будут входить председатель правления Хандо Суттер и члены правления Андри Авила, Маргус Вальс, Райне Пайо и Андрес Сутт. Член правления Андри Авила продолжит отвечать за финансовую сферу, а Маргус Вальс за сферу развития. Райне Пайо отвечает как за сферу добычи и производства энергии, так и за сферу обслуживания, то есть — крупную энергетику.

Новый член правления Андрес Сутт будет развивать сферу услуг для клиентов. ”Энергетика сейчас переживает масштабные изменения, и мы верим, что успешными будут те, у кого установились хорошие и доверительные отношения со своими клиентами. Продажа энергии все больше опирается на новые решения на базе инфотехнологий, предложение которых становится возможным благодаря все большей дигитализации промышленности и сферы услуг. Прежний международный опыт Андреса Сутта и широкий круг знакомств создают хорошие предпосылки для результативного управления и развития сферы клиентских отношений”, — отмечает Хандо Суттер, который доволен тем, что нового члена правления удалось найти среди своих работников. Сейчас Андрес Сутт работает директором по отношениям с регулятором Eesti Energia.

По словам Сутта, в сфере клиентских отношений он видит большой потенциал для развития. ”Для развития клиентских цифровых решений в энергетике открывается очень большое поле деятельности, и мы хотим быть в этом лидерами. Мы хотим вывести цифровые энергетические услуги на новый уровень и предложить своим клиентам испытать что-то новое, создав тем самым для них дополнительную ценность. У нас хорошие ноу-хау и опыт как в дигитализации клиентских услуг, так и в дигитализации собственных процессов, а этим интересуются и за границей тоже. Я очень рад тому, что у нас отличная команда, с которой мы можем реализовывать инновации в энергетических услугах”, — сказал Сутт.

Раньше Сутт работал руководителем банковского дивизиона Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ), старшим советником исполнительного руководителя Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) и членом совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), представляя Эстонию в округе МВФ Северных стран и Балтии. С 2001 по 2008 год он был вице-президентом Банка Эстонии.

Договор члена правления Андреса Вайнола закончится 30 ноября 2017 года. По словам Хандо Суттера, за три года Андрес Вайнола реализовал важные изменения, которые значительно поспособствовали развитию и росту конкурентоспособности Eesti Energia. ”Я высоко ценю вклад Андреса и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним”, — отметил Суттер.

В состав концерна Eesti Energia входит более 20 предприятий. Концерн обеспечивает работой около 5800 человек. Eesti Energia — это крупнейший производитель энергии в странах Балтии и один из крупнейших производителей возобновляемой энергии. Предприятие производит электроэнергию из сланца, ветра, воды, биомассы и смешанных бытовых отходов. Кроме Эстонии концерн Eesti Energia действует в Латвии, Литве, Польше, Германии, Иордании, Соединенных Штатах Америки, а также в Финляндии и Швеции. Концерн предлагает технологические решения по техническому обслуживанию промышленных предприятий. Также в состав концерна Eesti Energia входит крупнейшее предприятие распределительной сети Elektrilevi.