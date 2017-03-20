Андрей Коробейник: ”Самое сложное — сделать первый шаг”

Начать свой бизнес с нуля непросто. Где взять начальный капитал? Как назвать фирму? Где найти площадь и мебель, какой инфосистемой пользоваться, у кого заказать обслуживание техники и уборку? Если вы хотите открыть магазин или кафе, то как получить разрешения департаментов здоровья и спасения? Этот пугающий список кажется бесконечным. К счастью, существует франшиза, которая позволит вам начать свою предпринимательскую жизнь под опекой крупного бренда. Посмотрите опыт и ценные советы разных предпринимателей.

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