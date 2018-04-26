26.04.2018, 09:30

Анализ: у проживающей в Таллинне семьи после покрытия всех вынужденных расходов остается больше всего денег

 (17)
rus.delfi.ee
EST 3
hommik 16.03.18
Päikeseline hommik TallinnasFoto: Taavi Sepp

По данным анализа расходов жителей столиц Балтийских государств, проведённого Институтом финансов Swedbank, после покрытия ежемесячных расходов на питание, жильё и транспорт у семьи из двух взрослых и двух детей, проживающей в таллиннской 70-метровой квартире, остаётся больше всего денег — в среднем 1924 евро в месяц, у семьи, проживающей в Вильнюсе, остаётся 1073 евро и у семьи, живущей в Риге — 984 евро свободных денег.

"Существенное влияние на величину суммы, остающейся после покрытия вынужденных расходов, оказывает тот факт, что в Таллинне по сравнению с другими столицами Балтийских стран самый высокий средний доход на домохозяйство. Вместе с семейными пособиями нетто-доход семьи из четырёх человек в Таллинне составляет 2433 евро, в Риге 1600 евро, в Вильнюсе 1559 евро”, — сказала, комментируя результаты анализа, руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс. "У живущей в Таллинне семьи остаётся больше денег также благодаря вступившему в этом году в действие повышению необлагаемого подоходным налогом минимума, существенному повышению детских пособий и бесплатному транспорту”, — добавила Кати Воометс.

При сравнении ежемесячных расходов жителей балтийских столиц выяснилось, что больше всего денег (617 евро) расходует на питание, жильё и транспорт семья из четырёх человек, живущая в Риге. Эта сумма составляет 38% доходов домохозяйства. Вынужденные расходы такой семьи, живущей в Вильнюсе, составляют 31% доходов или 486 евро, в Таллинне этот показатель самый низкий — 21% доходов, что составляет 504 евро в месяц.

Во всех столицах Балтии самая большая статья расходов — питание. Рекомендуемая продуктовая корзина на семью из четырёх человек дороже всего обходится в Риге. Её стоимость 344 евро, что составляет 21% от доходов. Самая дешёвая продуктовая корзина — в Вильнюсе. На неё семья из четырёх человек тратит 293 евро в месяц или 19% дохода. В Таллинне у семей уходит на еду в среднем 329 евро, то есть 14% дохода.

"По сравнению с 2016 годом стоимость продуктовой корзины больше всего подорожала в Риге — на 24 евро. В Таллинне продуктовая корзина подорожала на 18 евро. В Вильнюсе же продуктовая корзина, наоборот, стала на 16 евро дешевле”, — сказала Кати Воометс.

ТОП

Расходы на жильё, находящееся в собственности семьи, существенно ниже расходов на снимаемое или купленное в кредит жильё. Семья из четырёх человек, живущая в собственной квартире площадью 70 м², тратит на неё в Таллинне 180, в Риге 172 и в Вильнюсе 128 евро в месяц. Из расходов на жильё, например отопление самое дешёвое в Риге и самое дорогое в Таллинне. Электричество же само дешёвое в Вильнюсе, а самое дорогое в Риге. По сравнению с 2016 годом расходы на жильё значительно снизились для жителей Вильнюса — на 23 евро. Это произошло в основном благодаря снижению тарифов на отопление и воду.

Если в Таллинне пользование общественным транспортом для зарегистрированных в столице жителей бесплатно, то в Риге семья из четырёх человек тратила на общественный транспорт 100 евро, а в Вильнюсе около 64 евро в месяц.

Об анализе: Сбор данных для анализа осуществлялся во всех Балтийских столицах с февраля по март 2018 г. Использованные в анализе Балтийского института финансов Swedbank модели домохозяйств схожи по обычным условиям жизни, работы и привычкам в потреблении со средними семьями столиц Балтийских стран, но их нельзя рассматривать, как статистически средние семьи. При анализе, проводимом на базе созданных семейных моделей, определяются основные хозяйственные расходы семей (на питание, жильё и транспорт) как в виде денежной суммы, так и в виде процента от дохода, остающегося в семье.

Рекомендуемая корзина основана на нормативном методе Эстонского общества науки о питании. Этот набор продуктов обеспечивает человеку сбалансированное питание при дневной энергетической потребности 2400 ккал. Он состоит из продуктов, используемых для домашнего приготовления пищи и адаптирован к потребительским привычкам жителей Балтийских стран.

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