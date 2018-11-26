26.11.2018, 18:20

Анализ: мост между материком и Сааремаа — куда выгоднее паромов

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rus.delfi.ee
EST
Saaremaa sild
фото иллюстративноеFoto: WSP Finland , Ekspress Meedia

Департамент шоссейных дорог заказал исследование, в результате которых выяснилось, что паромное сообщение обходится дороже, чем планируемый мост, соединяющий остров Муху и материк.

40-летние затраты на паромное сообщение вместе с 75% частью кредита составляют 369 миллионов евро. Строительство же моста с южной стороны с той же долей кредита составило бы 262 миллиона, с северной — 389, тоннеля — 448 миллиона евро. Также стоимость обслуживания составляет для паромного сообщения — 297 миллионов, тоннеля — 166 миллионов, для северного моста — 122 миллиона, для южного — 84 миллиона евро, значится в анализе.

Помимо прямого денежного эффекта снизилось бы время ожидания и время преодоления расстояния. В случае с паромами речь идет о часе, с южным мостом — 10 минут, северным — шесть, с туннелем — 16.

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