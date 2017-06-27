Анализ: какую зарплату ожидают выпускники разных вузов Эстонии

Из проведенного CV Keskus.ee анализа зарплат выяснилось, что бесконкурентно высокое ожидание по зарплате имеют выпускники Эстонского колледжа инфотехнологий, далее следуют выпускники Estonian Business School, Таллиннского технического университета и Таллиннской высшей технической школы, значится в пресс-релизе.

Из проведенного среди 6500 работников анализа ожиданий по зарплате выяснилось, что брутто-зарплату в размере около 2100 евро ожидают работники, окончившие Эстонский колледж инфотехнологий. Заплату выше средней, в размере более 1500 евро, ожидают также выпускники Estonian Business School, Таллиннского технического университета и Таллиннской высшей технической школы”, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CV Keskus.ee Хенри Аувяэрт.

Статистика зарплат основана на ожиданиях по зарплате людей, получивших высшее образование в течение последних пяти лет, и, по словам Хенри Аувяэрта, высокое ожидание по зарплате отражает уверенность в себе на рынке труда: работники, получившие в школе реально востребованные на рынке труда знания и навыки, не боятся просить зарплату, значительно превышающую среднюю. ”При выборе высшего образования молодому человеку стоит критически оценить конкурирующие вузы, чтобы посвященные учебе годы стали инвестированием в самого себя, а не просто продолжением детства”, — добавил Хенри Аувяэрт. ”Входя на рынок труда, молодые люди зачастую обнаруживают, что полученный по окончании вуза документ вовсе не гарантирует ожидаемого конкурентного преимущества, и необдуманный выбор или следование рекламе не упростили выбор карьеры”.

Высокий уровень образования повышает ожидания по зарплате. ”По сравнению со степенью бакалавра степень магистра повышает ожидания по зарплате на 23%. Самую высокую зарплату запрашивают магистранты Estonian Business School, затем с разницей менее двух процентных пунктов следуют выпускники магистратуры Таллиннского технического университета”, — сказал Хенри Аувяэрт. ”По сравнению со степенью бакалавра докторская степень повышает ожидание по зарплате на 49%, и самую высокую зарплату из университетов Эстонии запрашивают выпускники докторантуры Тартуского университета”.

Хенри Аувяэрт добавил, что по сферам рейтинг ожиданий по зарплате возглавляют специалисты с высшим образованием в области инфотехнологии и инженерных наук. На рынке труда в упомянутых сферах ощущается нехватка рабочей силы и давление на зарплаты. ”В современном мире развитие технологии изменяет рабочие места быстрее, чем за одно поколение, поэтому растет потребность в переобучении”, — добавил Хенри Аувяэрт. ”Времена, когда люди работали всю жизнь на одной должности, проходят — по данным различных исследований, в течение следующих двадцати лет исчезнет почти половина существующих должностей. Однако хорошей новостью является то, что, по всей видимости, по этой причине безработица не увеличится, а возникнут новые, неизвестные пока места работы. Для вузов это означает необходимость быть постоянно в курсе происходящего на рынке труда и предлагать образование, которое обеспечивало бы навыки и знания, которых ждут эстонские работодатели”.