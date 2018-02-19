Аналитики министерства: простые люди рассматривают рост акцизов чересчур эмоционально

Аналитики отдела фискальной политики Министерства финансов Свен Кирсипуу и Кадри Клаос опубликовали в блоге на сайте ведомства пост, в котором, ”мысля трезво и проанализировав", привели причины недостаточного поступления алкогольных акцизов.

Специалисты отметили, что плохо наличие как излишних, так и не недостаточных запасов, а также, что при оценки влияния алкогольной политики важно принимать во внимание и другие факторы, например, влияние на здоровье.

Аналитики дали понять, что пресса и простые граждане подходят к теме чересчур эмоционально, а не трезво и рационально. ”Личный опыт большинства людей с алкоголем привел к эмоциональному рассмотрению темы. Эти эмоции были перенесены и на контекст бюджетных поступлений”, — отметили они и подчеркнули, что, несмотря на то, что акциза поступит на несколько десятков миллионов евро меньше, ничего страшного не произойдет, поскольку бюджет в общем пополняется хорошо.

”Налоги центрального правительства в 2017 году составили в общей сложности 6,7 млрд евро, из которых алкогольный акциз составил всего 3,3%, то есть 221,7 млн евро. Вместе все акцизы составили 14,7% от общей суммы налоговых поступлений, и по объему доля поступлений другого, алкогольного акциза в общем объеме акцизов составила в свою очередь 22,4%. Алкогольный акциз по величине является шестым видом налога, и в прошлого году его поступления немного превысили поступления от табачного акциза”.

”Несмотря на сравнительно большую недополученную от алкогольных акцизов сумму, при составлении бюджета риски были уравновешены и бюджет был заполнен в общей сложности на 100,2%. Если за бюджетный год алкогольного акциза поступило на 55 млн евро меньше, то, например, социального налога поступило на 62 млн евро больше, а бюджет в целом остался в плюсе на 12 млн евро”.

Следует, однако, отметить, что превышение поступлениями спрогнозированного порога стало для министерства незапланированным сюрпризом — прим.ред.

Также аналитики подчеркнули, что часть поступлений за 2017 год поступило в конце 2016 и начале 2018 года, и поэтому, что называется, не оказалась потерянной. ”Кроме того, на прошлогодние поступления оказали влияние масштабные закупки впрок перед летним ростом цен на слабоалкогольные напитки. Объемы закупок оказались беспрецедентными — запасались как производители, так и продавцы, и таких объемов при составлении прогноза бюджета никто не мог предвидеть”.

В завершение специалисты отметили, что алкогольная политика преследует и другие цели, кроме сбора налоговой прибыли, и для их ”справедливой оценки необходимо, кроме данных о налоговых доходах, дождаться и статистики по потреблению алкоголя и поведению, связанному со здоровьем, которая должна быть обнародована весной или летом этого года”.