Аналитики говорят, что вакансий слишком много и зарплаты растут. У кого?

В июне средняя брутто-зарплата преодолела границу в 1300 евро, но во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата была зафиксирована на уровне 1242 евро, то есть за год она выросла на 6,8%, пишет Maaleht.

У обычных работающих людей эти цифры могут вызывать недоумение и раздражение: у кого и насколько, спрашивается, выросли зарплаты? И почему тогда работодатели не хотят ничего слышать о повышении?

По данным Департамента статистики, самые высокие зарплаты были у работников сферы связи и информации (2135 евро), в финансах и страховании (2052 евро). Самым быстрым был рост зарплат в горнодобывающей промышленности и энергетике. Нехватка рабочей силы способствовала росту зарплат в секторе информации и связи. Средняя зарплата не изменилась в сфере недвижимости и очень медленно росла в сельском хозяйстве.

Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик говорит, что за ростом зарплат по-прежнему стоит нехватка рабочей силы. По данным Института конъюнктуры, у четверти предприятий промышленности и обслуживания нехватка персонала была главным фактором, тормозящим развитие. И такая же проблема существует аж у половины строительных предприятий.

По словам Эльмик, сейчас уровень работающих или ищущих работу людей в Эстонии самый высокий за последние 20 лет. В то же время, число незаполненных вакансий в первом квартале 2017 года было самым большим за последние восемь лет. При этом людей трудоспособного возраста у нас на 6000 человек меньше, чем год назад. Согласно прогнозу Swedbank, в следующем году рост зарплат продолжится, так как предложение рабочей силы не может покрыть спрос на нее.

Рост зарплат был больше в компаниях с иностранными владельцами (9%), а также в госучреждениях и госпредприятиях (8%). На 7 процентов росли зарплаты в местных самоуправлениях.

Во втором квартале 2017 года самая высокая средняя брутто-зарплата была в Харьюском уезде (1372 евро) и в Тартумаа (1227 евро). Самая низкая — в Хийуском уезде (869 евро) и на Сааремаа (884 евро).

Самый быстрый рост за год показали зарплаты в Ида-Вирумаа (14%), Рапламаа (11%) и Вырумаа (9%). На Сааремаа зарплаты упали на три процента, на Хийумаа — на 7.

По словам руководителя по коммуникации портала CV Keskus Хенри Аувяэрта, решимость работников менять рабочее место способствует росту зарплат. К тому же, по его словам, активнее себя на рынке труда стали вести люди, которые претендуют на более простые рабочие места.

Как выясняется из опроса Агентства по исследованию зарплат, интересная работа и возможности развития становятся важным мотивирующим фактором, когда за нее платят не менее 1000 евро. А зарабатывающие меньше этой суммы прежде всего ходят на работу, чтобы зарплаты хватило на жизнь.