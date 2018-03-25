Аналитики: Эстония нуждается в умной стратегии миграции и развития человеческих ресурсов

На дискуссии, организованной Союзом банков Эстонии, банковские аналитики признались, что с точки зрения развития экономики, необходимо срочно решить, хотим ли мы управлять миграцией с пользой для Эстонии или будем только реагировать на стихийную иммиграцию.

Эксперты, принимавшие участие в дискуссии, согласились с главным выводом рапорта о людских ресурсах Эстонии, согласно которому без иммиграции количество жителей Эстонии не останется на прежнем уровне, сообщает союз в своем пресс-релизе.

По словам директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас, если текущие демографические тренды продолжатся, то это будет самым плохим сценарием. ”В этом случае к концу столетия в Эстонии будет 800 000 жителей. Если мы хотим сохранить ныне существующее количество жителей или увеличить его, то нам нужна иммиграция, потому что увеличением рождаемости этого не достичь. Для увеличения числа жителей число иммигрантов должно быть достаточно большим. Это для нас, разумеется, слишком много, общество и государство не готово к такой волне иммиграции”, — добавила одна из авторов рапорта о людских ресурсах.

По утверждению банковских аналитиков, волны иммиграции в Эстонию не наблюдается, поэтому необходимо разработать стратегию миграции и развитию человеческих ресурсов. ”Если рабочей силы не будет хватать, то пропадает один из существенных компонентов экономического роста. Это значит, что для получения экономического роста с нужной скоростью, необходимо при уменьшающемся количестве рабочей силы, существенно поднять производительность труда. В долгосрочной перспективе и этого будет недостаточно, поэтому рост нужно компенсировать с помощью ”умной” иммиграции”, — сказал главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

По оценке главного экономиста банка Luminor Eesti Тыну Пальма, в сложной ситуации нужно принимать с экономической точки зрения мудрые решения и определить сферы деятельности, которые приносят больше всего дохода, с высокой добавочной ценностью и которые вносят вклад в экспорт. ”Мы можем быть хороши во многих областях, но лучшими мы можем быть только в нескольких, в них и нужно вкладывать”, — сказал Пальм. По его словам, важно также следить за тем, чтобы в тех сферах деятельности, куда государство направит ресурсы, была бы конкурентная зарплата. ”Это требует и стратегического управления образованием, потому что когда выпускникам университетов не предлагают тут конкурентоспособную зарплату, то они едут искать её в другие места”, — добавил Пальм.

По словам Мертсина, всё же нужно быть осторожными, направляя всю энергию и внимание на узкий круг выбранных сфер деятельности. ”То, что ждёт нас через пару десятков лет, точно неизвестно”, — сказал Мертсина. И по словам экономического аналитика банка SEB Михкеля Нестора, сегодня может казаться, что сфера ИТ для нас разумный и надежный выбор, но через 10 лет это уже может быть что-то совсем другое. ”Мы должны отдавать себе отчёт, что на самом деле мы не знаем точно, какой путь в будущем приведет к счастью”, — сказал Нестор.

Существенной частью ”умной” иммиграции участники дискуссии назвали управляемую учебную иммиграцию. Рынок труда не станет ждать 5 лет студента, и университеты не в силах так долго удерживать студентов, поэтому необходимо сделать гибкой возможность чередовать учебу и работу. ”Эстония могла бы хотя бы на региональном уровне создать конкурентоспособный университет, который по определенным специальностям мог бы предложить образование мирового уровня. Благодаря учебной иммиграции, мы могли бы тоже привлечь людей в страну”, - сказал аналитик SEB.

По словам участников дискуссии, приезд людей в Эстонию сегодня скорее случаен, нежели это сознательный выбор, и наши проблемы очень похожи на проблемы многих других стран Европы. Недостаток рабочей силы во многих странах вырос, и поэтому всё больше страны конкурируют между собой из-за работников. Если какой-либо специалист решит приехать в этот регион, то нам очень сложно конкурировать с Финляндией и Швецией. Если наш уровень жизни вырастет, то должен вырасти и интерес к приезду сюда. В то же время аналитики отметили, что опыт многих стран сегодня показывает, что безработица среди иммигрантов существенно выше, чем среди коренного населения. Чтобы этого не произошло, нужно провести соответственные изменения в системе образования и интеграционной политике.