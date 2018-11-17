17.11.2018, 19:53

Аналитики Bloomberg оценили потери российской экономики от западных санкций

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NEWSru.com
EST
Rublad.
Rublad.Foto: Scanpix, REUTERS

Российская экономика потеряла 6% роста за четыре года из-за санкций США и Евросоюза, введенных против РФ с 2014 года, после присоединения Крыма к РФ, оценили эксперты агентства Bloomberg.

Отчасти такая негативная динамика связана с падением цен на нефть, однако, по словам аналитика Bloomberg Economics Скотта Джонсона, этот фактор играет значительно меньшую роль по сравнению с санкциями, отмечают Ведомости.

Замедлившиеся темпы роста подтверждают то, что санкции имеют долгосрочный негативный эффект на экономику России, подчеркивают экономисты. По их оценкам, с учетом всех негативных факторов к настоящему моменту ВВП России оказался меньше на 10%, чем это можно было прогнозировать в конце 2013 года.

Вместе с тем экономисты указывают, что, хотя карательные меры и оказывают давление на РФ, они не вызвали того шока, который мог ждать другие страны, поскольку российские финансовые власти проводят политику накопления резервов для стабилизации экономики.

При этом эксперты Bloomberg предполагают, что санкционное давление, скорее всего, помешает планам российских властей ускорить темпы роста ВВП свыше 3% к 2021 году. По оценкам Джонсона, такой рост возможен, но он не будет устойчивым без резкого повышения производительности труда.

В 2014 году экономический рост в России замедлился до 0,7%, в 2015-м снижение составило 2,5%, в 2016-м — 0,2%, а с 2017-го рост возобновился и составил 1,55%. По итогам 2018 года правительство РФ ожидает экономический рост на уровне 1,8%, а к 2021-му — его ускорение до темпов свыше 3,1%.

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