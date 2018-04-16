Аналитик: сложное время во внешней торговле

Насколько доминирующей в росте экспорта является значимость сланца, характеризует тот факт, что если продажа минеральных продуктов выросла за два месяца на 100 млн. евро, то экспорт металлов и металлических изделий, давший по размеру следующий вклад, увеличился за тот же период всего на 13 млн. евро. Экспорт группы товаров, попавших в данный момент в центр тарифной войны между США и Китаем, приходился, прежде всего, на более сильную продажу различных металлоконструкций. В свете возможного распространяющегося влияния торговой войны, с одной стороны, можно положительно отметить, что экспорт металлических изделий значительно расширился в Финляндию, Германию и даже в Объединенные Арабские Эмираты. С другой стороны, высокая диверсификация экспорта указывает на глобальность рынка эстонской металлической промышленности, поэтому перенаправление товарных потоков и плотная конкуренция могут повлиять также на результаты здешних предприятий.

Третий по величине вклад в рост эстонского экспорта в начале года внесли увеличившиеся продажи растительных продуктов за границу, которые по сравнению с первыми двумя месяцами 2017 года возросли на 10 млн. евро. В основном экспорт вырос за счет продажи зерновых. Поскольку в случае зерновых аналогично нефти или металлам имеется дело с сырьем, торгуемым на международном рынке, то сельхозпродукция Эстонии помимо наших обычных торговых партнеров достигла довольно экзотического региона — Саудовской Аравии.

На такую же сумму, то есть на 10 млн. евро, в рассматриваемый период вырос и экспорт машин и оборудования. Хотя при измерении по относительной шкале рост ограничился 3%, подъем все-таки является значительным, поскольку на протяжении практически всего прошлого года экспорт группы товаров находился на спаде — причиной послужила постоянно уменьшающаяся продажа одного из крупнейших производителей электроники. Большая значимость предприятия в общем экспорте Эстонии сильно повлияла и на статистику, показав ситуацию внешней торговле, пожалуй, в худшем свете, чем это было в действительности. К настоящему моменту дно, похоже, достигнуто, поскольку в феврале нынешнего года вырос экспорт как механического, так и электронного оборудования.

Гипотеза, которая была выдвинута в свете охлаждения шведского рынка недвижимости и строительства и согласно которой до этого быстро увеличивавшийся экспорт домов ”под ключ”, мебели и деревянных изделий может затормозиться, по итогам как минимум двух первых месяцев, к сожалению, начинает находить подтверждение. По сравнению с тем же периодом 2016 года продажа деревянных изделий в Швецию уменьшилась на 9%, а экспорт мебели и домов ”под ключ” — на 14%. Однако для экспорта промышленных отраслей в целом это не оказалось опасным — в январе-феврале экспорт деревянных изделий увеличился соответственно на 3,6%, мебели и домов ”под ключ” — на 0,6%.

Уменьшит ли рост зарплат конкурентоспособность Эстонии?