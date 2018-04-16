Аналитик: сложное время во внешней торговле

Рассматривая основные статьи экспорта Эстонии, мы считаем необходимым упомянуть, что наша успешность на иностранных рынках основывается, к сожалению, не на уникальных ноу-хау и своеобразных изделиях, а скорее на более низкой цене здешней рабочей силы. В то же время средняя заработная плата показала мощный темп роста, из-за чего расходы предприятий на рабочую силу в течение последних трех лет возросли почти на четверть. В связи с этим усилилась обеспокоенность, что без роста производительности эстонские экспортеры потеряют конкурентоспособность.
Среди недавних анализов данную тему рассматривает последний экономический обзор Банка Эстонии. Простым способом оценки конкурентоспособности здешних экспортеров является сопоставление роста экспорта с тем же показателем в странах, схожих с Эстонией, или сравнение с ростом спроса на импорт целевого рынка. Анализ все же показывает, что оценка довольно сильно зависит от сравнительной базы. По сравнению со средним показателем по Европейскому союзу или с другими странами Центральной и Восточной Европы экспорт Эстонии рос в последние годы медленнее. В то же время на экспорт Эстонии повлияли многие отдельные события, например, падение экспорта коммуникационной электроники, исходящее от одного крупного предприятия, обусловленные ценой на нефть проблемы в сланцевой промышленности и санкции России на продукты питания. Сравнивая изменение экспорта Эстонии со спросом на импорт наших торговых партнеров, мы смогли все же свою рыночную долю в этом году скорее немного увеличить.
Если объем экспорта в Эстонии по сравнению с конкурентами рос медленнее, то цены экспортируемых товаров и оборот экспорта, согласно анализу центрального банка, росли все же быстрее. Это обстоятельство можно толковать, конечно, довольно естественно: в идеальном случае это выражает развитие эстонских товаров по качеству и добавочной стоимости, а в худшем случае рост — себестоимости, обусловленный удорожанием рабочей силы, что до сих пор удавалось переносить на клиентов. В итоге можно все же констатировать, что признаки того, что более высокие зарплаты были бы пагубны для эстонского экспорта, сложно найти, по крайней мере, сегодня.
Смутные времена в мировой торговле
Наряду с малыми победами и потерями Эстонии на экспортном фронте, над мировой торговлей сгущаются грозовые облака. В частности, разгоревшаяся между США и Китаем тарифная война принимает всё более крупный размах, чем ожидалось. Тарифы, касавшиеся первоначально исключительно стали и алюминия, угрожают теперь разразиться в полномасштабную торговую войну, которая может начать серьезно мешать функционированию мировой торговли.