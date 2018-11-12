Аналитик SEB: предвыборная лихорадка начала расшатывать пенсионные ступени

Конечно же, не каждый торопится инвестировать деньги в темные проекты, обещающие ”100% доходность”. Но аналогично бесконечным дебатам на тему вакцинирования, споры на тему пенсии подрывают доверие к системе. Не каждый должен разбираться в медицине или финансах, но в интересах нормального функционирования общества он должен быть способен доверять профессионалам и институтам этой сферы. Если настолько принципиальные споры становятся повседневными, то осторожный житель Эстонии решает явно подождать и посмотреть, что покажет время. Но если не накапливать деньги на пенсию, то результат известен уже заранее — впереди ждёт бедность.

Точку зрения, что ”вот на пенсии и посмотрю, как я буду справляться”, также нет смысла чрезмерно критиковать. Учитывая, насколько сильным может быть падение дохода среднего человека после выхода на пенсию даже при идеальном функционировании действующей сегодня системы, мы можем быть уверены, что политики будущего непременно воспользуются политическим потенциалом этого обстоятельства. С пустым, но справедливым взглядом они будут говорить в 2047 году о материальном неравенстве и солидарности между поколениями и найдут непосредственно перед выборами способ, как благодаря их непоколебимой воле теперь будет можно (немного) улучшить жизнь пенсионеров.

При этом пострадают будущие поколения трудоспособного возраста, которым придется взять на себя эту нагрузку. Учитывая демографическое развитие, даже самых жестких мер по повышению налогов не будет достаточно для обеспечения хорошего уровня жизни. Поэтому накопление денег на будущее остается необходимым также в случае, если мы считаем, что государство будет заботиться о нас в старости. Конечно, выглядит более разумным использовать для этого третью ступень, которая основывается чисто на добровольном желании людей и, пожалуй, лучше выдерживает политические сквозняки.

Для чего копить?

Личное накопление и его необходимость является более широким философским вопросом, чем только пенсия. В Эстонии о накоплении склонны говорить в большинстве случаев с перспективы совершения конкретной покупки — откладываю деньги на новый автомобиль / дом / стиральную машину. Если перспектива становится более продолжительной, то зачастую речь уже идет об инвестировании сбережений — откладываешь каждый месяц сумму X, инвестируешь ее с доходностью Y и через Z лет станешь достаточно богатым, чтобы жить только на пассивный доход. Пожалуй, в лице такой тенденции имеется дело с отражением одного из распространенных в мире модных течений. К сожалению, следует констатировать, что людей, которые с помощью инвестирования стали бы настолько богатые, что не нужно было бы больше работать, в Эстонии может быть крайне мало. Поразмышляв хоть немного о средней способности жителей Эстонии экономить и установив в качестве ожидания доходности не двухзначный процент, показанный в рекламной кампании, а намного более консервативный показатель, то проживание на проценты от вложенных денег для большинства остается только мечтой.

Намного больше можно было бы говорить о сбережении и инвестировании в традиционном ключе — как о возможности сохранять благополучие на протяжении всей жизни. Особенно важно это могло бы быть в Эстонии, где в отличие от многих западных стран, люди достигают относительно высокого дохода уже в довольно молодом возрасте. Явно многие из нынешних людей предпенсионного возраста осознают, что их абсолютный уровень жизни может быть лучше, чем раньше, но их относительный жизненный стандарт в отношении среднего по населению скорее ухудшился. Если эти люди сегодня желают больше потреблять, то у них должна быть порядочная сумма накопленных сбережений. Однако такой подход к сбережениям встречается редко. Если по трудовой культуре мы считаем себя представителями немецкой традиции, то в обращении с деньгами подобная консервативность на нас не распространяется. А как иначе можно объяснить, что при нетто-зарплате в среднем 1000 евро в Эстонии можно без проблем выплачивать за лизинг автомобиля в среднем 200 евро в месяц. Или сколько в Эстонии насчитывается семей, которые способны в месяц экономить больше, чем расходуется на содержание автопарка?