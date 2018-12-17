Аналитик SEB: Многие глобальные проблемы совсем не такие, как их освещают в социальных сетях

Почему же 90% людей придерживается противоположного мнения? Поскольку ужасов мира мы видим теперь намного больше, чем когда-либо ранее. Постоянный поток новостей и социальные сети демонстрируют нам мрачные фотографии голодающих детей в Йемене, простых рабочих Гонконга, живущих в очень тесных квартирах, и шагающих колоннами экономических беженцев. Ужас, смотрящий с экрана смартфона, кажется ощутимым и реальным, и на этом фоне даже не приходит в голову спросить себя, является ли увиденное ”статистически репрезентативным”.

Изнурительно ли для рабочих китайских фабрик изготовление рождественских подарков?

Освещение мировых проблем через экран телефона было благоприятной почвой для создания гражданского общества на основе Facebook, главное явление которого, пожалуй, заключается в рассылке различных сообщений с социальным посланием. Видя фотографии рабочих китайских фабрик, работающих в плохих условиях, или фотографии пластика, качающегося на волнах в мировом океане, в гражданине, наслаждающемся плодами благоустроенного общества, пробуждается глубокое беспокойство. Ситуация в мире постоянно ухудшается, капитализм уничтожает как жизнь людей, так и окружающую среду! Однако порой наряду с хорошим изложением стоит взглянуть и на цифры.

Остановимся чуть подробнее о рабочих китайских фабрик. Недавно в Facebook распространилась грустная фотография китайских швей, дремлющих за своими рабочими столами, вместе со ссылкой на статью в газете The Guardian, которая описывает тяжелую долю тамошних рабочих и смехотворную зарплату, которую те получают за свою работу по сравнению с окончательной ценой изделия. Сообщением призывали людей считать подобную ситуацию неприемлемой и бороться против подобной эксплуатации, отказавшись от покупок подарков в магазинах в рождественское время. На первый взгляд, вполне благородный призыв, но что стоит за ним на самом деле?

В декабре розничные продажи в Эстонии увеличивается обычно на 20%. Хотя подарки составляют только часть от расходов во время праздников, их доля в семейном бюджете всё же весомая. И если в мешке с подарками лежит что-то материальное, то скорее всего, оно доставлено из Китая. Что случилось бы, если бы подарки не были куплены? Очевидно, ничего особенного. А если бы так повел себя весь мир? В воздух не был бы выброшен CO2, в недрах земли сохранилось бы сырье, а у работника китайской фабрики, безусловно, сократился бы рабочий день — или у него вообще был бы выходной. Но так ли в действительности то, что доброжелательные люди советуют в Facebook?

Из статистики следует, что за последние 20 лет средняя зарплата в Китае выросла в 10 раз. Что еще важнее, число людей, живущих в абсолютной бедности, уменьшилось с половины населения менее чем до 1%. Таким образом, если руководствоваться гуманистической точкой зрения, то покупка всевозможных китайских безделушек — это лучшее, что житель сытой западной страны мог бы сделать для тамошних людей. Именно стремительное экономическое развитие Китая и Индии является основной причиной, почему глобальная бедность за последние десятилетия уменьшалась столь стремительными темпами.