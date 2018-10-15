Аналитик SEB: Эстония в ожидании экономического кризиса

Во-первых, стоит, конечно же, сразу оговориться, что дела в экономике Эстонии не могут идти существенно иным образом, чем они идут у наших торговых партнеров и остального мира. Если глобальный цикл роста в один прекрасный день развернется в противоположном направлении, страну, примерно 80% ВВП которой дает экспорт, это, конечно, затронет. Весь же остальной мир на сегодняшний день качнулся в направлении Соединенных Штатов, которые считаются маяком мировой экономики, и где текущий цикл роста длится дольше всего. Следующим летом там может быть зафиксирован самый длительный период экономического роста после Второй мировой войны. Учитывая снижения налогов и щедрую бюджетную политику, имевшие место в США, а также мощь тамошнего рынка труда, кажется, что новый рекорд продолжительности тоже будет достигнут. Хотя неопределенность на фондовом рынке и явно возросла, однако реальную экономику это не должно сколько-нибудь поколебать.

Другой вопрос, что произойдет после того, как расточительный пыл Трампа угаснет, а свободные ресурсы рынка труда США — истощатся. Поэтому 2020 год уже видится в довольно скептическом свете. Прогнозирование экономического кризиса, как известно — дело неблагодарное, но Федеральный резервный банк Нью-Йорка уже несколько лет рассчитывает "индекс вероятности экономического кризиса", который, по сути, базируется на разнице между процентными ставками по краткосрочным и долгосрочным облигациям. Принцип последнего исходит из того, что при займе денег на более длительный срок процентная ставка из-за неопределенного будущего должна быть выше, при краткосрочных займах. Если эти процентные ставки сравняются, значит, в ближайшем будущем можно будет ожидать чего-то ужасного. На сегодняшний день этот показатель достиг самого высокого уровня в своей истории, прогнозируя вероятность экономического кризиса к сентябрю 2019 года на уровне 15%.

Эстония следит за Европой, а Европа — за Италией

Поскольку очень большая часть эстонской экономики зависит от экспорта, а подавляющее большинство последнего, в свою очередь, идет в Европу, конечно, больше всего нас интересует происходящее на родном континенте. Хотя в основном экономики США и Европы находятся в сходном ритме, например, в 2011 году Европе удалось и без посторонней помощи, как говорится, "прострелить себе ногу", слишком рано повысив процентные ставки и, таким образом, развернув экономику в направлении спада. Поэтому нельзя сказать, что экономическая картина в Европе дает меньше поводов для беспокойства, по сравнению с США. Европейская ситуация осложняется использованием единой валюты в странах, экономики которых находятся в очень разном состоянии. В Германии предприятиям, нуждающимся в дополнительных руках, практически невозможно найти работников, и также ускоряется рост заработной платы. Поэтому там уже давно готовы к повышениям процентных ставок центральным банком. В то же время, денежная политика центрального банка должна подходить и Италии, экономический рост которой колеблется в районе 1%, и государственный долг доходит до 190 миллиардов евро. Именно Италия на сегодняшний день превратилась в крупнейший источник проблем и неприятностей Европы. Мизерный экономический рост и, помимо долгов, добавившийся в "уравнение" приход к власти популистов, которые считают, что, вместо чрезмерных расходов, стана, наоборот, была слишком ограничена в тратах. Теперь же политики, пытавшиеся говорить с избирателем "устами младенца", на собственной шкуре узнают, какой властью обладают их слова. За обещания более высоких трат финансовый рынок немедленно наказывает их более высокой процентной ставкой по кредитам, и обещанные народу деньги, на самом деле, уходят на рефинансирование кредитов. Таким образом, разница между процентными ставками по 10-летним облигациям Германии и Италии в короткий срок подскочила с 1,3% до 3%.

Положение эстонской экономики, по сравнению с предыдущим бумом, значительно укрепилось

Если посмотреть на происходящее в нашей стране, то и здесь всё больше говорят, что в экономике "запахло жареным". Судя по статистике, мы еще очень далеко от цифр, характерных для предыдущего экономического бума. Тогдашнюю экономику характеризовал чрезвычайно быстрый рост за счет дешевых кредитных денег, теперь же ситуация сменилась на противоположную. Если в 2007 году текущий баланс Эстонии был в минусе на 2,5 миллиарда евро, теперь мы сами ссужаем деньги за границу в большем количестве, чем получаем оттуда — в прошлом году текущий баланс был профицитным на целых 725 миллионов евро. Вклады частных лиц в банках, которые в 2008 году составляли сумму более вдвое меньшую, чем взятые обязательства, на сегодняшний день составляют 85% от общего кредитного портфеля. Таким образом, соотношение между доходом, зарабатываемым домашними хозяйствами, и совершаемыми ими расходами, никоим образом не сравнимы.