Благодаря реэмиграции граждан Эстонии, численность населения нашей страны увеличивается вот уже второй год подряд. Вследствие старения населения мы всё же нуждаемся в дополнительной рабочей силе извне.

Численность населения растет, но само население стареет

На этой неделе Департамент статистики порадовал эстонцев новостью о том, что численность населения Эстонии растет вот уже второй год подряд. Согласно первоначальным данным, по состоянию на 1 января 2017 года в Эстонии проживало 1 317 800 человек, что на 1850 человек больше, чем в прошлом году.

Причиной увеличения численности населения стало положительное миграционное сальдо. Начиная с 2016 года Департамент статистики ведет учет миграции с применением новой методики, исходя из которой иммиграция превышает эмиграцию. В течение прошлого года в Эстонию въехало на 3300 человек больше, чем выехало из Эстонии.

При этом основным источником иммиграции послужили граждане самой Эстонии, принявшие решение вернуться на родину, пожив некоторое время за её пределами. Положительное миграционное сальдо особенно бросается в глаза в сравнении с другими странами Балтии, где эмиграция превышает иммиграцию более чем вдвое.

Естественный прирост населения Эстонии, к сожалению, остается по-прежнему отрицательным. Несмотря на то, что в прошлом году родилось почти 14 000 детей, смерть унесла более 15 000 человек. Стоит всё же заметить, что, несмотря на снижение числа женщин репродуктивного возраста, число рождений остается более-менее постоянным вот уже пять лет.

График 1. Иммиграция и эмиграция в странах Балтии в 2015 году, количество человек.

SEB

Несмотря на то, что изменение тренда численности населения вынуждает пересмотреть также прежние прогнозы численности населения, проблемы старения населения это не решает. Согласно сегодняшним подсчетам, численность населения наиболее трудоспособного возраста, т.е. от 25 до 64 лет, уже в ближайшие 10 лет уменьшится приблизительно на 80 000 человек, или примерно на 10%.

Вследствие роста продолжительности жизни темп уменьшения численности населения на порядок медленнее, за счет чего в будущем нагрузка на работающих членов общества по содержанию остальных существенно возрастет.

Причина реэмиграции — повышение уровня жизни

Как уже было сказано, за нынешним положительным миграционным сальдо стоят, главным образом, возвращающиеся на родину граждане Эстонии. Основной причиной возвращения можно считать быстрое повышение уровня жизни и благоприятную ситуацию на рынке труда.

Занятость в Эстонии ни разу не была настолько высокой за всю новейшую историю. Если на пике последнего экономического бума уровень занятости достигал 63%, то сегодня он составляет уже 66%, что является очень хорошим показателем и по сравнению с другими странами Европейского Союза. Очень быстро растут и реальные доходы.

Хотя в период бума годовой прирост средней зарплаты измерялся двузначными числами, инфляция в то время находилась практически на том же уровне. Сегодня средняя зарплата выросла по сравнению с 2010 годом, по сути, вполовину, однако рост индекса потребительских цен за тот же период ограничился едва ли 10%-ми.

С точки зрения скорректированного с учетом покупательной способности валового внутреннего продукта, мы достигли уровня 75% от среднего по ЕС, по сравнению с 65%-ми в 2010 году.

Кроме наших успехов, иммиграции благоприятствуют и неудачи других. Люди возвращаются в основном из Финляндии, где, согласно более ранним прикидкам, постоянно проживало около 50 000 выходцев из Эстонии. Хотя спад в экономики Финляндии приостановился, рост валового внутреннего продукта крайне скромен, и такая ситуация, очевидно, сохранится в ближайшие годы.

Для рядовых граждан особенно ощутима разница в климате на рынке труда. Если в Эстонии в ходе переговоров о зарплате преимущество находится на стороне работников, то в Финляндии рост заплат в последние годы ограничивался менее чем полутора процентами. Несмотря на более низкий уровень естественной безработицы, реальная безработица в Финляндии гораздо выше, чем в Эстонии, составив в прошлом году около 9%.

К сожалению, кажется, что рост занятости и реэмиграция не являются достаточными для рынка труда Эстонии. Хотя в третьем квартале прошлого года выросла также безработица, существенно увеличилось и количество вакансий. В III квартале 2016 года вакантными были свыше 11 000 рабочих мест. Больше всего вакансий наблюдалось в отраслях, требующих самой высокой квалификации, таких как информация и связь, а также финансовое посредничество.

Миграционная политика Эстонии остается консервативной

На решение проблемы нехватки рабочих рук направлены некоторые недавние изменения в миграционной политике Эстонии. В середине нынешней недели вступили в силу изменения в Законе об иностранцах, цель которых — упростить ввоз рабочей силы в Эстонию. В качестве приоритета взято снижение нехватки рабочей силы в секторе ИТ и в стартапах. А именно работники, нанятые такими предприятиями вне пределов Европейского Союза, больше не учитываются в квоте ежегодной иммиграции.

Другой вопрос — целесообразность такой квоты в нынешних условиях. Как известно, число иностранцев, которые в течение года могут поселиться здесь, лимитировано 0,1%-м от населения Эстонии, что означает, что разрешение получает немногим более 1300 человек. В мире, где мобильность рабочей силы постоянно растет, такое ограничение приносит Эстонии больше вреда, чем пользы.

По существу, это ограничение исключает приход в Эстонию даже мало-мальски крупных предприятий, использующих международную рабочую силу. Естественно, можно создавать бесконечное множество исключений, однако ограничение переселения в Эстонию образованных и желающих работать людей в сегодняшней среде уже не кажется разумным.

Долгожданным изменением в законодательстве стало также смягчение прежнего требования, в соответствии с которым иностранцу нужно было платить 1,24-кратную среднюю зарплату по Эстонии. Теперь достаточно, если зарплата соответствует среднему уровню по Эстонии. Долгое время то же самое требование действовало даже в отношении тех молодых людей из третьих стран, которые получали здесь высшее образование.

Таким образом, молодой человек мог иметь хорошее образование и перфектно владеть эстонским языком, но если на его первом рабочем месте зарплата не достигала уровня 1,24-кратного среднего уровня, он был вынужден вернуться на родину.

В свете изменений кажется, что прежняя, направленная против миграции, политика, возможно, в лучшем случае станет реакционной. Мы находимся очень далеко от активной роли государства в деле привлечения в Эстонию сообразительных людей.

На фоне европейского кризиса беженцев миграционная политика является деликатной темой, однако, вероятно, не многие имеют что-нибудь против того, чтобы в Эстонию переезжали талантливые, образованные и работящие люди.

Другое дело, чем их сюда привлечь. Один только рост производительности не компенсирует снижения численности населения трудоспособного возраста, вследствие чего в ближайшем будущем замедлится и темп роста экономики.