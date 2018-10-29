29.10.2018, 21:30

Аналитик: рост зарплат может привести к тому, что вы останетесь без работы

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rus.delfi.ee
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Аналитик: рост зарплат может привести к тому, что вы останетесь без работы
KoondamineFoto: Andres Putting

Аналитик Центрального союза работодателей Эстонии Рауль Арон сказал, что если быстрый рост зарпалаты кажется работнику хорошей вещью, то в итоге у людей с низкой или более старой квалификацией он может отнять работу, передает Rahageenius.

”Крупные экспортеры со своими товарами конкурируют на мировом рынке, и если растущие затраты на рабочую силу больше не вмещаются в приемлемый уровень цены товара, то данный товар невозможно больше производить в Эстонии с такой рабочей силой", — объяснил Арон.

По его словам, чтобы гарантировать сохранность своего рабочего места, люди должны быть готовы развиваться, чтобы выполнять более сложную и интеллектуальную работу. В целом, инвестируя в технологии, можно уменьшить долю человеческого труда при производстве.

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