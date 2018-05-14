14.05.2018, 18:25

Аналитик: рост экспорта замедлился

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Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
EST 2
Mängutuba
Foto: Tanel Meos

Несмотря на то, что в начале года экспорт в Эстонии продемонстрировал отличный пятипроцентный рост, он отражает скорее лишь отдельные сделки, а не обширный успех местных предприятий на зарубежных рынках. Также замедлился рост спроса наших основных экспортных партнеров.

Первый квартал завершился спадом во внешней торговле

В четверг минувшей недели Департамент статистики опубликовал статистические данные по внешней торговле за март, что позволяет подвести итоги первого квартала. Если в последнее время мы могли рассуждать об экспорте в довольно оптимистичном тоне, то, к сожалению, март оказался первым месяцем с апреля прошлого года, когда экспорт товаров уменьшился. В целом объем продаж за рубеж товаров, произведенных в Эстонии, снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее влияние на экспортную статистику в марте оказало снижение экспорта электрооборудования. Продажи товаров этой группы в зарубежные страны сократились на 28,5 млн евро, что почти вдвое сократило общий объем экспорта. Однако за этим кроется вовсе не неожиданное снижение спроса, а крайне высокая база сравнения с прошлым годом. В разрезе месяцев этого года продажа электрооборудования оставалась на очень стабильном уровне. Тем не менее, слабый экспорт нельзя объяснить только этим: снижение было широкомасштабным и затронуло большинство товарных групп. Влияние оказала также разница в количестве рабочих дней, которых в марте 2018 года было на один меньше.

Если смотреть на первый квартал в целом, то экспорт товаров, произведенных в Эстонии, все же увеличился на целых 5%. Если же углубиться в цифры, то вырисовывается уже не столь радужная картина. А именно, большая часть роста экспорта шла за счет товарной группы минерального топлива, экспорт которого увеличился за три месяца более чем на 100 млн евро. В отличие от ранее ожидаемого, за столь большим ростом кроется не увеличение темпов работы местной сланцевой промышленности и не повышение цен на топливо, а обработка ввезенного импортного топлива, после чего товар вновь вывозился из Эстонии. Не принимая во внимание продажи минерального топлива, рост экспорта ограничился всего лишь 0,6%, что не сулит ничего хорошего для показателя экономического роста первого квартала.

ТОП

Наиболее существенным негативным эффектом воздействия в первом квартале было снижение продаж вышеупомянутого электрооборудования. Поскольку в прежние месяцы продажи склонялись к плюсу, спад ограничился чуть более чем 27 млн евро. На это конкретно повлияли вялые продажи мобильного оборудования, которые в прошлом году составили более половины от общего экспорта товаров. Снижение экспорта других промышленных товаров более чем на 8 млн евро также оказало большое негативное влияние. Экспорт этой товарной группы снизился за счет неважных продаж предметов мебели – светильников, матрасов, диванов и прочего, однако снизилась также одна из важнейших экспортных статей Эстонии – экспорт сборных домов. Рост экспорта сильно тормозили упавшие продажи разных товаров растительного происхождения, в основном зерновых.

Если оставить в стороне продажи топлива, вытянувшие рост экспорта, то в первом квартале сильно увеличился экспорт различных машин и оборудования – почти на 11 миллионов евро, т.е. на 9%. По-прежнему наблюдается рост экспорта такой важной для Эстонии группы товаров, как товары из дерева, хотя темпы роста замедлились до 3%. Также увеличился экспорт второй группы товаров, связанных с лесным хозяйством – бумажной продукции и целлюлозы. Значительный вклад в рост экспорта внесли также продажи продовольствия (включая алкоголь) в зарубежные страны.

Продажи топлива перераспределили торговых партнеров

Топливные операции начала года перераспределили последовательность торговых партнеров Эстонии. Если говорить точнее, то на место одного из важнейших партнеров Эстонии в плане экспорта поднялся экзотический Сингапур, куда было продано топлива на сумму почти 50 млн евро. Остается под вопросом, было ли движение товара физическим, или юридическим процессом и насколько эта сделка принесла экономике добавочной стоимости. Удивительно сильное увеличение объемов экспорта – более чем на 30 миллионов евро – наблюдалось в отношении Великобритании, экономические перспективы которой пока не столь впечатляющие. И опять-таки за ростом стоит продажа топлива, без которого показатели экспорта в Великобританию упали бы. Если брать в расчет традиционных экспортных партнеров нашей страны, то больше всего повысились показатели продаж в Германию, увеличившись почти на 35 миллионов евро. На экспорт в Германию больше всего повлияли продажи электрооборудования. На 32 млн евро увеличился экспорт товаров из Эстонии нашим северным соседям, в Финляндию. При этом рост был довольно обширен – этому способствовали как электрооборудование, строительные материалы, так и древесина и изделия из металла. Как и в предыдущем году, продолжает снижаться экспорт в Швецию, что обусловлено довольно узкой товарной группой телекоммуникационной электроники. При этом замедление на строительном рынке Швеции вызвало обеспокоенность также в других секторах.

Замедлился спрос торговых партнеров Эстонии

Замедление темпов роста экспорта Эстонии объясняется, по крайней мере частично, изменениями, произошедшими в импорте наших двух основных торговых партнеров – Финляндии и Швеции. По сравнению с прошлым годом замедлился, прежде всего, спрос на импорт наших северных соседей – финнов. Как известно, 2017 год был очень успешным для внешней торговли Финляндии. Значительное увеличение экспорта также означало высокий спрос на материалы, поэтому импорт товаров также увеличился на 13%. В этом году темпы роста были намного медленнее. Если в феврале импорт Финляндии увеличился на 9%, то в январе и марте – на 3-4%.

Что касается импорта товаров из Швеции, то год начался с повышения на 15%, затем в феврале снизился до 8%, а в марте и вовсе остановился. К счастью, помимо телекоммуникационной электроники, продажи других товарных групп в Швецию неуклонно возрастали. Наиболее важными из них были готовые дома и мебель, а также различные древесные товары, которые в прошлом году составляли 15% и 13% от общего объема экспорта в Швецию. Если импорт мебели и готовых домов в последние месяцы в Швеции замедлился, то импорт древесной продукции в начале года даже увеличился. Поэтому мы надеемся, что снижение экспорта эстонских товаров – просто временное явление.

Импорт капитальных товаров указывает на более крупные инвестиции

В первом квартале рост импорта был значительно ниже темпов роста экспорта, ограничившись 2,3%. Если не брать в расчет топливо, импорт которого увеличился в первом квартале более чем на 110 миллионов евро, то по сравнению тем же периодом 2017 года импорт даже уменьшился. Причиной снижения является высокая база сравнения. В первом квартале прошлого года были большие сделки с пассажирскими судами, общая стоимость которых составила почти 270 миллионов евро. Помимо топлива, в первом квартале большой рост продемонстрировал импорт разных машин и оборудования, который увеличился на 73 млн евро, и импорт транспортного оборудования (включая легковые автомобили), который увеличился почти на 50 млн евро.

В последние годы одной из наиболее ключевых проблем экономики Эстонии была слабая готовность предприятий инвестировать. Несмотря на то, что прогнозирование инвестиций является довольно неточным, однако начинают радовать положительные сдвиги в экспорте капитальных товаров на протяжении последних двух кварталов. Именно этот показатель считается одним из самых лучших индикаторов при прогнозировании инвестиций. Если в первой половине 2017 года импорт капитальных товаров (кроме транспортных средств) еще демонстрировал снижение, то с третьего квартала он начал расти. В конце прошлого года экспорт капитальных товаров увеличился уже на 11%, а в первом квартале этого года – на 16%. Разумеется, современные технологии и более высокая эффективность эстонским предприятиям только на руку, однако будем надеяться, что увеличится и инвестирование в интеллектуальный капитал, который в современной экономической среде имеет, как правило, более высокую доходность.

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