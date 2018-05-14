Аналитик: рост экспорта замедлился

Топливные операции начала года перераспределили последовательность торговых партнеров Эстонии. Если говорить точнее, то на место одного из важнейших партнеров Эстонии в плане экспорта поднялся экзотический Сингапур, куда было продано топлива на сумму почти 50 млн евро. Остается под вопросом, было ли движение товара физическим, или юридическим процессом и насколько эта сделка принесла экономике добавочной стоимости. Удивительно сильное увеличение объемов экспорта – более чем на 30 миллионов евро – наблюдалось в отношении Великобритании, экономические перспективы которой пока не столь впечатляющие. И опять-таки за ростом стоит продажа топлива, без которого показатели экспорта в Великобританию упали бы. Если брать в расчет традиционных экспортных партнеров нашей страны, то больше всего повысились показатели продаж в Германию, увеличившись почти на 35 миллионов евро. На экспорт в Германию больше всего повлияли продажи электрооборудования. На 32 млн евро увеличился экспорт товаров из Эстонии нашим северным соседям, в Финляндию. При этом рост был довольно обширен – этому способствовали как электрооборудование, строительные материалы, так и древесина и изделия из металла. Как и в предыдущем году, продолжает снижаться экспорт в Швецию, что обусловлено довольно узкой товарной группой телекоммуникационной электроники. При этом замедление на строительном рынке Швеции вызвало обеспокоенность также в других секторах.

Замедлился спрос торговых партнеров Эстонии

Замедление темпов роста экспорта Эстонии объясняется, по крайней мере частично, изменениями, произошедшими в импорте наших двух основных торговых партнеров – Финляндии и Швеции. По сравнению с прошлым годом замедлился, прежде всего, спрос на импорт наших северных соседей – финнов. Как известно, 2017 год был очень успешным для внешней торговли Финляндии. Значительное увеличение экспорта также означало высокий спрос на материалы, поэтому импорт товаров также увеличился на 13%. В этом году темпы роста были намного медленнее. Если в феврале импорт Финляндии увеличился на 9%, то в январе и марте – на 3-4%.

Что касается импорта товаров из Швеции, то год начался с повышения на 15%, затем в феврале снизился до 8%, а в марте и вовсе остановился. К счастью, помимо телекоммуникационной электроники, продажи других товарных групп в Швецию неуклонно возрастали. Наиболее важными из них были готовые дома и мебель, а также различные древесные товары, которые в прошлом году составляли 15% и 13% от общего объема экспорта в Швецию. Если импорт мебели и готовых домов в последние месяцы в Швеции замедлился, то импорт древесной продукции в начале года даже увеличился. Поэтому мы надеемся, что снижение экспорта эстонских товаров – просто временное явление.

Импорт капитальных товаров указывает на более крупные инвестиции

В первом квартале рост импорта был значительно ниже темпов роста экспорта, ограничившись 2,3%. Если не брать в расчет топливо, импорт которого увеличился в первом квартале более чем на 110 миллионов евро, то по сравнению тем же периодом 2017 года импорт даже уменьшился. Причиной снижения является высокая база сравнения. В первом квартале прошлого года были большие сделки с пассажирскими судами, общая стоимость которых составила почти 270 миллионов евро. Помимо топлива, в первом квартале большой рост продемонстрировал импорт разных машин и оборудования, который увеличился на 73 млн евро, и импорт транспортного оборудования (включая легковые автомобили), который увеличился почти на 50 млн евро.