Аналитик: рост экспорта в конце года ускорился

Замедлившийся в середине прошлого года экспорт за последние месяцы снова разогнался. Хотя торможение рынка строительства Швеции в этом году может обусловить возникновение проблем для ряда секторов, общая рыночная конъюнктура в 2018 году останется благоприятной для экспортеров.

Рост экспорта притормозила электронная промышленность

Опубликованная на завершающейся неделе статистика внешней торговли за ноябрь 2017 года показывает, что конец года был для экспортеров успешным: в среднем за октябрь и ноябрь продажа производимых в Эстонии товаров иностранным государствам увеличилась на 9%. Как мы помним, 2017 год начался особенно успешно, когда в первом квартале экспорт увеличился на 12%, однако во II и в III кварталах рост ограничился 5% при текущих ценах. Согласно статистике ВВП, вклад экспорта в экономический рост, измеренный в фиксированных ценах, в летние месяцы был даже негативным. Поэтому ускорение экспорта — это приветствуемый прогресс. Примечательна также основательность роста: по сравнению с предыдущими месяцами в октябре-ноябре было существенно меньше тех товарных групп, экспорт которых уменьшился по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В течение всего прошлого года на общие объемы экспорта влияло сокращение вывоза крупнейшей товарной группы — электрических машин и электрооборудования. Несмотря на то, что речь по-прежнему идет о самой важной статье экспорта Эстонии, за 11 месяцев прошлого года их продажа уменьшилась более чем на 300 миллионов евро. К счастью, приходится говорить не столько о конкурентоспособности экономики Эстонии, сколько о плане действий и бизнес-конъюнктуре одного конкретного предприятия. Однако в случае небольшой экономики показатели одного крупного предприятия колеблют статистику всего государства: без учета влияния спада в электронной промышленности экспорт Эстонии по текущим ценам вырос бы в прошлом году не на 7,5%, а на 15%, то есть рос бы в два раза быстрее. В последние месяцы года уменьшение объема экспорта продукции электронной промышленности все-таки немного замедлилось, и вместо прежней одной пятой части ограничилось чуть более 10%.

По меньшей мере, если измерять в евро, можно сказать, что наибольший позитивный вклад в прошлогодний рост экспорта внесла товарная группа, в которую входят минеральные продукты — главным образом, сланцевое масло и другие аналогичные продукты. По сравнению с тем же периодом 2016 года, за 11 месяцев 2017 года в иностранные государства их было продано почти на 300 миллионов больше. В количественном отношении рост был более скромным, поскольку индекс экспортных цен в соответствующей сфере деятельности в прошлом году снизился в среднем на 30%. Если в случае какой-либо товарной группы рост экспортной цены может отражать повышение цены на средства, необходимые для производства (например, в металлообрабатывающей промышленности), что для здешних предприятий означает лишь больший оборот, но не прибыль, то в случае сланцевого масла, добываемого из земли, сильное повышение цен весьма однозначно можно считать полезным.

В деревообрабатывающей промышленности по-прежнему наблюдается быстрый рост, однако дальнейшее будущее не ясно

Вторая очень важная товарная группа, которая раздула нынешние экспортные показатели, — это различная древесная продукция. Ее продажа иностранным государствам в прошлом году увеличилась на 176 миллионов евро, или на 16%. Так же, как и в случае сланцевого масла, влияние роста цен в деревообрабатывающей промышленности тоже было существенным, поскольку индекс экспортных цен в деревообрабатывающей промышленности в то же время вырос на 4,5%. Если с точки зрения всех остальных экономических показателей — например, оборота, трудовой занятости, ожидаемой добавленной стоимости и т. п. — деревообрабатывающая промышленность давно стала важнее электронной промышленности, то в случае экспортного оборота древесина все же пока уступает электронике. Если электронного оборудования за 11 месяцев 2017 года было экспортировано на 1,6 миллиарда евро, то древесной продукции — на 1,2 миллиарда евро. Однако по сравнению с прошлыми годами деревообрабатывающая промышленность всё больше приближается к электронной промышленности, а с учетом экспорта мебели и готовых домов электронная промышленность далеко превзойдена.

Постоянному росту деревообрабатывающей промышленности благоприятствовал, прежде всего, активный строительный рынок стран Северной Европы. В прошлом году зависимость от стран Северной Европы удалось немного уменьшить: если в прошлые годы в Швецию, Данию, Финляндию и Норвегию направлялась почти половина продукции деревообрабатывающей промышленности, то в 2017 году — 44%. А в общем объеме экспорта доля древесины увеличилась до 15%. Зависимость от рынков стран Северной Европы на данный момент кроет в себе серьезнейшую угрозу для будущего данного сектора. По всей вероятности, строительный рынок Швеции в этом году ожидает снижение объемов, что помимо падения спроса в Швеции ужесточит конкуренцию и на ближайших рынках. Хотя эстонская древесная продукция экспортируется в том числе и в Китай, однако стоимость транспортировки крупногабаритных товаров неизбежно высока, что означает, что для предприятий, ведущих деятельность в данной области, рассеивание рисков представляется сложным и часто неразумным с экономической точки зрения. Возможно делать выводы на основании данных за два месяца преждевременно, но по меньшей мере в октябре и ноябре предположение соответствовало действительности. Хотя в целом вывоз древесной продукции обеспечивал ощутимый подъем, экспорт в направлении Швеции падал.

Вышесказанное касается также другой товарной группы, имеющей большое значение в общем объеме экспорта Эстонии, — мебели и готовых домов. Эта сфера деятельности с ростом оборота приблизительно на 55 миллионов евро также внесла один из наиболее значительных вкладов в прошлогодний рост экспорта. При этом концентрация стран Северной Европы в случае этой группы товаров еще выше — 64%. В Швецию вывозится 23% всего объема мебельной продукции и готовых домов. Аналогично древесной продукции, в случае данной товарной группы экспорт в Швецию сократился как в октябре, так и в ноябре.

Финляндия снова стала главным партнером Эстонии по экспорту

Одним из важнейших изменений в статистике экспорта в прошлом году стало то обстоятельство, что главным пунктом назначения эстонского экспорта снова стали наши северные соседи — Финляндия. В последний раз в Финляндию было вывезено больше товара, чем в Швецию в 2010 году, однако последовавший этому быстрый рост электронной промышленности сделал главным партнером Эстонии по экспорту последнюю. В смысловом плане Финляндия всегда значила больше, чем Швеция: именно с этим рынком связано преобладающее большинство наших предприятий-экспортеров и работающих на них людей. За 11 месяцев 2017 года экспорт в Финляндию увеличился на 9%, то есть почти на 128 миллионов евро. При этом приблизительно половина роста экспорта была обеспечена увеличением вывоза различных машин и оборудования.

Больше всего экспорт увеличился в прошлом году на рынок Германии. За 11 месяцев в Германию было экспортировано товаров на 25% больше по сравнению с тем же периодом 2016 года, в результате чего рост оборота составляет 133 миллиона евро. Как и в случае Финляндии, за быстрым ростом экспорта в Германию стоит товарная группа машин и оборудования, однако в случае Германии за счет этого был достигнут рост на целых три четвери, что указывает на тот факт, что за этим может стоять какое-то отдельное предприятие. Для эстонских предприятий немецкий рынок представляет большой интерес, однако местами его потенциал переоценивают. Речь идет об очень большом рынке, удовлетворение спроса которого представляет собой гигантскую задачу для небольших эстонских предприятий. Маленький заказ в понимании Германии для предприятия Эстонии может означать необходимость незамедлительного увеличения производственного объема в десяток раз. Помимо масштаба рынка, следует учитывать также жесткую конкуренцию. Учитывая огромный размер рынка и непрерывный экономический рост Германии, в ее сторону смотрят практические все предприятия-экспортеры. В отличие от Скандинавии, многие наши конкуренты географически находятся ближе к Германии, что дает им конкурентное преимущество с точки зрения расходов на транспорт. Поэтому рынок Германии дает предприятиям возможность рассредоточивать экспорт, однако для большинства из них более важным по-прежнему останется спрос в странах Северной Европы.