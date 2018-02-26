Аналитик рассуждает о прошлом и будущем эстонской экономики. Что нас ждет в следующие 100 лет?

В связи со 100-летним юбилеем Эстонской Республики, экономический комментарий этой недели рассказывает о прошлом и будущем экономики Эстонии:

Экономику Эстонии больше всего преображали независимости

Возможно, это прозвучит тривиально, но формирование экономической системы государства — это очень комплексный процесс, на который влияют бесчисленное множество разных компонентов. В число главных, несомненно, входят географическое расположение государства, система правления, уровень образования людей. Однако самые крупные изменения в истории экономики Эстонии за последние 100 лет принесли с собой переломные события в политике. Дважды обретенная независимость Эстонии означала не только обретение политической независимости от России, но и заставила нас отцепиться от экономической системы восточных соседей.

Исходные позиции Эстонии в 1918 и 1991 годах были очень похожи. Как во времена Советского Союза, так и в царское время, здешняя экономика была подчинена российскому спросу. Колоссальный целевой рынок позволял здесь действовать огромным промышленным предприятиям. Наиболее ключевой из них была, без сомнений, текстильная промышленность. Самым большим промышленным предприятием Эстонии, как в прошлом, так, вероятно, и в будущем, останется Кренгольмская мануфактура, где в период расцвета, перед Первой мировой войной, работало более 10 000 человек. Крупные текстильные предприятия, продукция которых отправлялась в основном в Россию, были и в других местах. Кроме того, в Эстонии царских времен важное место занимали металлопромышленность и машиностроительная промышленность, которых подстегивала приближающаяся война. О золотом веке военной промышленности в Таллинне по сей день напоминают огромные промышленные строения с пышной архитектурой на полуострове Копли и в районе Юлемисте. Вдобавок ко всему уже 100 лет назад видели большой потенциал в целлюлозно-бумажной промышленности, производственные объемы которой в то время росли невероятными темпами.

Подобно тому, как в 1918 году был перевернут политический режим, с ног на голову была повернута и экономика. Многие крупные предприятия уже в годы войны остались без своего оборудования, более того, пропал и спрос. Помимо изменившегося политического строя продолжению прежних торговых отношений с Россией препятствовал послереволюционный экономический хаос. Царили непростые времена и гигантские предприятия были не способны быстро находить новые рынки, в результате экономическая структура должна была радикально измениться. Вместо огромных заводов появилось множество небольших промышленных предприятий, которые сконцентрировались преимущественно на внутреннем рынке. Тем не менее масштабные промышленности возводились подобно 90-м с помощью иностранного капитала. К новой рыночной ситуации лучше всего сумели приспособиться текстильная и целлюлозно-бумажная промышленности, они были в состоянии экспортировать и в западном направлении. В 1920-е годы возросла важность продовольственной промышленности, и немало из этих предприятий были в силах экспортировать свою продукцию. Вне промышленного сектора на судьбу экономики, несомненно, повлияла обширная земельная реформа, которая разделила прежние крупные имения на малоземельные хутора. В результате в послевоенные годы люди испытали не только радость от восстановления исторической справедливости, у них появилась возможность зарабатывать на хлеб с помощью своего участка земли.

Как нынешняя структура экономики Эстонии отличается от структуры 1920-х?

Вероятно, самая большая разница между нынешней экономикой Эстонии и экономикой 1920-х годов заключается в том, как мы привыкли думать о работе. Если сейчас подавляющее большинство из нас — обычные наемные работники, то в только что приобрётшей независимость Эстонии большинство людей зарабатывали на жизнь, трудясь в качестве хуторян. В 1922 году сельское хозяйство было основным источником дохода для более чем 60% населения Эстонии. Работа в промышленности обеспечивала пропитание 16% населения, чуть меньше чем сегодня, однако показатели являются практически равноценными. Промышленным сектором с самой большой трудовой занятостью была, в свою очередь, текстильная промышленность, которая к сегодняшнему дню почти полностью утратила свою значимость. Для сравнения, некоторые показатели нынешнего времени: в 2017 году в сфере растениеводства и животноводства было занято 2,5%, в обрабатывающей промышленности — 19% и в текстильной промышленности — 0,7% всех трудящихся. С помощью торговли, к которой в 1922 году также причисляли гостиничное хозяйство и общепит, а также сектор финансовых услуг, зарабатывали на жизнь 4% населения. В прошлом году такая же доля населения работала лишь в сфере гостиничного хозяйства и общепита. Вместе с оптовой и розничной торговлей и финансовой деятельностью торговля была бы по прежним меркам настолько же важным работодателем, как и обрабатывающая промышленность.

В начале 1920-х в промышленности преобладали два больших сектора: пищевая промышленность и текстильная промышленность. Первая из них создавала в 1922 году 22%, а вторая — 21% от промышленной продукции. Хоть изготовление пищевых продуктов является важной сферой деятельности и сегодня, однако развитие новых отраслей уменьшило её значимость. Согласно полученным данным за три квартала 2017 года, доход от продаж в сфере изготовления пищевых продуктов составил 16% от доходов от продаж промышленного сектора. Доля текстильной промышленности в прошлом году ограничилась 3%. В 1922 году очень важной отраслью являлось производство бумаги, составляя 15% от промышленной продукции, на сегодня её доля снизилась до 2%. В то же время древесина по-прежнему является важным сырьем для промышленности Эстонии. Сегодня деревообрабатывающая промышленность стала, без сомнений, самой важной отраслью Эстонии, чья продукция достигает почти одной пятой от общего объема обрабатывающей промышленности. Для сравнения: в 1922 году деревообрабатывающая промышленность давала 9% от продукции обрабатывающей промышленности. В настоящее время уровень специализации экономики, разумеется, иной. Сегодня строительство дома, с точки зрения человека, заключается зачастую в выборе подходящей модели из каталога. В действительности, однако, здание изготавливается с помощью товаров и услуг десятков предприятий. 1920-е годы в экономической статистике отображалась лишь малая часть этого процесса: дом строился своими руками и с помощью срубленных в лесу брёвен. Из тогдашних отраслей стоит ещё упомянуть металлообрабатывающую промышленность, которая в 1922 году давала 14% от оборота по продаже, в прошлом году — 11%.

Несмотря на то, что Эстония времен первой республики была относительно успешным экспортером, сегодня важность внешней торговли значительно выросла. Если в конце 1920-х годов экспортировалось оценочно 40% промышленной продукции Эстонии, то в 2017 году данный показатель составил 67%. Изменились и основные торговые партнеры. Если в течение практически всего времени после восстановления независимости основным местом назначения экспорта Эстонии является Финляндия, куда в прошлом году отправилось 18% местной продукции, то в 1924 году относительно бедным на то время соседям было продано лишь 7% из продукции. Основным торговым партнером Эстонии являлась вовсе Великобритания, куда шло более трети здешнего экспорта. Очень важное место занимала Германия, экспорт в которую составлял 23% от общего объема. По сравнению с 1920 годами риски, связанные с экономическим положением конкретных стран, значительно снизились. Доля двух самых главных стран назначения продукции — Финляндии и Швеции — составила в прошлом году 35% от общего объема экспорта.

На чем будет держаться экономика Эстонии следующие 100 лет

Изменения в экономике за последние 100 лет были ошеломительными. Нужно лишь надеяться, что следующие 100 лет позволят нам строить экономику в более спокойной среде. Экономическое развитие восстановившей независимость Эстонии, без сомнений, впечатляет. В то же время, всё больше говорится о так называемой ”ловушке среднего дохода”. Действительно, если задуматься о предприятиях, на успех которых опирается экономика Эстонии, то большая часть из них заняты в довольно традиционных сферах деятельности. Из структурных изменений экономики самым заметным является, пожалуй, рост сектора информационных технологий, который позволяет продавать эстонцам свои рабочие часы значительно дороже, чем это возможно в других сферах. В то же время сектор информационных технологий находится сейчас в роли ремесленника, исполняя потребности заказчиков по принципу портняжничества. Если мы хотим шагнуть дальше, то нам необходима продукция, которую мы сами придумали, разработали и продали, желательно массово. У производства на сегодня, к сожалению, малозначительная роль в создании ценности. Помимо прежнего успеха, уверенность в будущее вселяет тот факт, что наша страна расположена в непосредственной близости от одного из самых богатых рынков — рынка стран Северной Европы. Нужно лишь с выгодой для себя выяснить, что эти страны готовы у нас приобрести по более дорогой цене, чем сейчас.