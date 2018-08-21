Аналитик: конкуренция за рабочую силу усиливает экономику

Эстонцы, любящие рейтинговые таблицы, могут гордиться тем, что по трудовой занятости Эстония сегодня находятся с явным перевесом среди лидирующих государств Евросоюза. По 2-му кварталу 2018 года данные еще не опубликованы, но в 1-м квартале по трудовой занятости мы были третьими, немного отставая от Голландии и Швеции, а в конце 2017 года даже первыми. А средний процент трудовой занятости в еврозоне Эстония превышает уже почти на 10%.

Более активное участие на рынке труда, прежде всего, обусловлено улучшившейся трудовой занятостью людей пожилого возраста. По сравнению с 2008 годом, число 50-74-летних на рынке труда увеличилось почти на 37 000 человек, а процент участия в рабочей силе увеличился с 51% до 58. В относительной шкале еще быстрее был рост доли молодых людей, в возрасте 15-24 лет, но вследствие отрицательной демографической тенденции их на рынке труда сегодня по числовым показателям меньше. Более высокому участию людей пожилого возраста на рынке труда способствуют лучшее здоровье и увеличившаяся продолжительность жизни. По данным Департамента статистики человек в возрасте 60-64 лет мог в 2008 году учитывать в среднем 6 лет, когда качество здоровья еще существенно не ухудшалось. На сегодняшний день этот показатель увеличился уже до 9 лет. Разумеется, увеличению занятости пожилых людей благоприятствует также напряженное состояние на рынке труда. В ситуации, когда затруднен поиск новых работников, работодатели пробуют удерживать у себя тех работников, которые по возрасту уже могли бы выходить на пенсию. То есть они более открыты также при найме новых работников пожилого возраста. В течение последнего десятилетия число людей, работающих с частичной занятостью, выросло более чем наполовину, что могло бы указывать на то, что работодатели стали более склонными предлагать гибкие условия труда. В случае трудовой занятости пожилых людей немаловажным является также большая разница между зарплатами и пенсиями. И хотя исследования показали, что в Эстонии заработная плата людей среднего и пожилого возраста сильно не дотягивает до среднего уровня по стране, она все же гораздо выше ожидаемой пенсии.

Работодатели приспосабливаются к новым условиям

Исследования конъюнктуры подтверждают слова работодателей, согласно которым наем работников постоянно усложняется. Если традиционно работодатели называют основным фактором, препятствующим расширению коммерческой деятельности, слабый спрос, то, например, в строительном секторе этим фактором уже давно стало отсутствие рабочей силы, и от такой же ситуации не так далеко находится также сектор услуг.

В строительном секторе дефицит рабочей силы обуславливается ситуацией, когда спрос является активным одновременно и в частном, и в публичном секторах. Росту сектора услуг способствует хорошая экономическая конъюнктура, где высокая трудовая занятость и быстрый рост заработных плат делают людей более склонными к расходу денег также на иные цели, чем только на первичные потребности. Дефицит рабочих рук в сфере обслуживании усугубляется демографической ситуацией. Традиционно предприятия сферы обслуживания, в частности именно в летний сезон, нанимали на работу молодежь, для которой эта работа является временным приложением к учебе или чередуется с учебой. Еще несколько лет назад поиск молодых работников не был настолько большим вызовом, поскольку соответствующего возраста достигло поколение конца 1980-х годов, когда в Эстонии рождалось свыше 25 000 детей в год. Однако в 1990-х годах число рождающихся начало быстро сокращаться, достигнув минимума в 1998 году, когда на свет появилось всего 12 000 детей. На сегодняшний день детям, родившимся в тот год, исполнилось 19-20 лет, они окончили среднюю школу и хорошо подходят в качестве дополнительной рабочей силы в сфере услуг. Нехватка молодежи означает, что теперь работодатели должны для покрытия дефицита нанимать все больше работников из более старых возрастных групп и быть, вероятно, готовы также платить более высокую зарплату. На основании данных статистики зарплат в течение последних трех лет средняя брутто-зарплата в гостиничном секторе и сфере питания выросла на 27%, а в целом по стране — на 23%. В то же время средний уровень зарплат в этой сфере едва превышает 800 евро, и в абсолютной сумме разрыв со средним по стране даже увеличился. Хронический дефицит в рабочей силе может привести к ситуации, когда мы начинаем больше видеть иностранной рабочей силы наряду со строительством и промышленностью также в сфере услуг, по меньшей мере, на тех должностях, где владение эстонским языком не является первостепенной важностью.

Рисунок 2. Дефицит рабочей силы как фактор, препятствующий расширению коммерческой деятельности, в разных секторах, %.