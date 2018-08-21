21.08.2018, 17:10

Аналитик: конкуренция за рабочую силу усиливает экономику

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Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
 
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Foto: Priit Simson

Безработица за последние десять лет снизилась до минимального уровня, и свободная рабочая сила на рынке исчерпалась. Конкуренция на работников все же производит положительный эффект, поскольку помогает выявить более сильные бизнес-планы, улучшая тем самым также здоровье экономики.

Безработица за последние десять лет снизилась до минимального уровня

По данным исследования рабочей силы, опубликованным на завершающейся неделе, безработица во 2-м квартале этого года уменьшилась всего до 5,1%. В последний раз более низкий уровень безработицы был зафиксирован ровно 10 лет назад, во 2‑м квартале 2008 года, когда безработных было всего 4% от населения, причисляемого к рабочей силе. Зато доля участия в рабочей силе и проценты занятости превышают уровень перед экономическим бумом с большим перевесом. Если во 2-м квартале 2008 года в рынке труда участвовало 65,6% от населения возрастом 15-74 лет, то сейчас почти 72%. Трудовая занятость в то время достигала почти 63% против нынешних 68,2%. Помимо относительного роста на рынке труда количество активных людей увеличилось также численно. Примечательным этот факт делает то обстоятельство, что за десять лет численность трудоспособного населения уменьшилась на 6%, или более чем на 60 000 человек. Число людей, относящихся к рабочей силе, за тот же период увеличилось, однако, на 20 000.

Рисунок 1. Процент трудовой занятости среди населения в возрасте 15-74 лет, %.

SEB

Эстонцы, любящие рейтинговые таблицы, могут гордиться тем, что по трудовой занятости Эстония сегодня находятся с явным перевесом среди лидирующих государств Евросоюза. По 2-му кварталу 2018 года данные еще не опубликованы, но в 1-м квартале по трудовой занятости мы были третьими, немного отставая от Голландии и Швеции, а в конце 2017 года даже первыми. А средний процент трудовой занятости в еврозоне Эстония превышает уже почти на 10%.

Более активное участие на рынке труда, прежде всего, обусловлено улучшившейся трудовой занятостью людей пожилого возраста. По сравнению с 2008 годом, число 50-74-летних на рынке труда увеличилось почти на 37 000 человек, а процент участия в рабочей силе увеличился с 51% до 58. В относительной шкале еще быстрее был рост доли молодых людей, в возрасте 15-24 лет, но вследствие отрицательной демографической тенденции их на рынке труда сегодня по числовым показателям меньше. Более высокому участию людей пожилого возраста на рынке труда способствуют лучшее здоровье и увеличившаяся продолжительность жизни. По данным Департамента статистики человек в возрасте 60-64 лет мог в 2008 году учитывать в среднем 6 лет, когда качество здоровья еще существенно не ухудшалось. На сегодняшний день этот показатель увеличился уже до 9 лет. Разумеется, увеличению занятости пожилых людей благоприятствует также напряженное состояние на рынке труда. В ситуации, когда затруднен поиск новых работников, работодатели пробуют удерживать у себя тех работников, которые по возрасту уже могли бы выходить на пенсию. То есть они более открыты также при найме новых работников пожилого возраста. В течение последнего десятилетия число людей, работающих с частичной занятостью, выросло более чем наполовину, что могло бы указывать на то, что работодатели стали более склонными предлагать гибкие условия труда. В случае трудовой занятости пожилых людей немаловажным является также большая разница между зарплатами и пенсиями. И хотя исследования показали, что в Эстонии заработная плата людей среднего и пожилого возраста сильно не дотягивает до среднего уровня по стране, она все же гораздо выше ожидаемой пенсии.

Работодатели приспосабливаются к новым условиям

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Исследования конъюнктуры подтверждают слова работодателей, согласно которым наем работников постоянно усложняется. Если традиционно работодатели называют основным фактором, препятствующим расширению коммерческой деятельности, слабый спрос, то, например, в строительном секторе этим фактором уже давно стало отсутствие рабочей силы, и от такой же ситуации не так далеко находится также сектор услуг.

В строительном секторе дефицит рабочей силы обуславливается ситуацией, когда спрос является активным одновременно и в частном, и в публичном секторах. Росту сектора услуг способствует хорошая экономическая конъюнктура, где высокая трудовая занятость и быстрый рост заработных плат делают людей более склонными к расходу денег также на иные цели, чем только на первичные потребности. Дефицит рабочих рук в сфере обслуживании усугубляется демографической ситуацией. Традиционно предприятия сферы обслуживания, в частности именно в летний сезон, нанимали на работу молодежь, для которой эта работа является временным приложением к учебе или чередуется с учебой. Еще несколько лет назад поиск молодых работников не был настолько большим вызовом, поскольку соответствующего возраста достигло поколение конца 1980-х годов, когда в Эстонии рождалось свыше 25 000 детей в год. Однако в 1990-х годах число рождающихся начало быстро сокращаться, достигнув минимума в 1998 году, когда на свет появилось всего 12 000 детей. На сегодняшний день детям, родившимся в тот год, исполнилось 19-20 лет, они окончили среднюю школу и хорошо подходят в качестве дополнительной рабочей силы в сфере услуг. Нехватка молодежи означает, что теперь работодатели должны для покрытия дефицита нанимать все больше работников из более старых возрастных групп и быть, вероятно, готовы также платить более высокую зарплату. На основании данных статистики зарплат в течение последних трех лет средняя брутто-зарплата в гостиничном секторе и сфере питания выросла на 27%, а в целом по стране — на 23%. В то же время средний уровень зарплат в этой сфере едва превышает 800 евро, и в абсолютной сумме разрыв со средним по стране даже увеличился. Хронический дефицит в рабочей силе может привести к ситуации, когда мы начинаем больше видеть иностранной рабочей силы наряду со строительством и промышленностью также в сфере услуг, по меньшей мере, на тех должностях, где владение эстонским языком не является первостепенной важностью.

Рисунок 2. Дефицит рабочей силы как фактор, препятствующий расширению коммерческой деятельности, в разных секторах, %.

SEB

В промышленности дефицит рабочей силы как минимум, согласно исследованиям конъюнктуры, немного отступил. Также число вакантных должностей в первом квартале стабилизировалось, что в большей степени было обусловлено уменьшением именно последних в промышленности. Если в общественности норовят в большинстве случаев жаловаться на дефицит квалифицированных работников, то ранее данные показывали скорее то, что на дефицит рабочей силы норовят жаловаться предприятия и промышленные отрасли, где производительность, или добавочная стоимость по работнику ниже — исключением является ИТ сектор. Такая связь указывает, что проблемой является не столько дефицит квалифицированной рабочей силы, сколько дефицит дешевой рабочей силы. В ситуации, когда на рынке имеется нехватка рабочих рук, потеря предприятий с низкой производительностью для экономики является даже полезной, поскольку вынуждает работников направляться в более сильные предприятия, которые способны платить более высокую заработную плату. Поэтому не стоит столь серьезно воспринимать призывы к снижению налогов на рабочую силу: их главным эффектом в сегодняшней экономической среде была бы временная дотация предприятиям или секторам, которые при продолжении конвергенции оказались бы неспособными в любом случае конкурировать с более сильными государствами Западной Европы.

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