Аналитик: глобальная розничная торговля потерпела неудачу

На прошедшей вчера в Риге конференции ”Торговля будущего — следующие 20 лет”, посвященной 20-летию Rimi, аналитик розничной торговли Nielsen Europe Жан-Жак Ванденхеде заявил, что современные торговцы не умеют использовать электронные возможности и зачастую ориентированы на неверную маркетинговую модель, передает пресс-служба Rimi.

”Крупнейшей проблемой европейской розничной торговли является недостаток роста, рынок определяют местные настроения, глобальная торговля потерпела неудачу, — констатировал Жан-Жак Ванденхеде. — Торговля нуждается в дополнительной ценности, а рост цен сокращает объем. Очевидно, что обычные форматы для клиента больше не работают”.

Ванденхид отметил, что немногие розничные торговцы открыли для себя электронные возможности. ”Что делает эту промышленность такой, какой она является? Размышляя о будущем: будут ли наши смышленые внуки ходить по магазинам и брать вещи с полок? Будут ли они платить на кассе? Именно об этом мы должны задумываться, когда говорим о будущем”, — сказал Ванденхеде.

”Электронная торговля зародилась в начале 90-х годов. Первоначально одной из целевых групп были домохозяйки, которым сложно ходить по магазинам с детьми. Коммерческая логика не изменилась и по сей день — многие супермаркеты используют ту же логику, которая, к несчастью, не работает. Онлайн-торговлей для покупки продуктов питания пользуется 12% жителей Южной Кореи, 6% британцев, 4% французов, 3% китайцев, 2% швейцарцев и 1% населения остального мира Из этого следует сделать правильные выводы. У людей есть свой плей-лист для прослушивания музыки, эту модель следует учесть и в розничной торговле. Исчезают магазины игрушек, книжные магазины — даже обувь можно приобрести в онлайн-магазине без примерки.

Ключ ко всему в избавлении от старых привычек, мы должны найти возможности для того, чтобы идти в ногу с изменением поведения клиента”, — пояснил Ванденхеде. ”Спрос и предложение должны быть как пазлы, кусочки которых подходят друг к другу — Amazon собрал этот пазл. Магазин лишен системы фильтрации, для поиска товара на полке у человека есть только глаза. В онлайн-торговле ему приходит на помощь технология. Онлайн-торговля предлагает более широкий спектр возможностей и более выгодные цены. Amazon осознал, что клиент выигрывает от отсутствия касс и очередей. Меняются ключевые слова розничной торговли — сегодня мы говорим о цене, продвижении товара и местонахождении. Ключевые слова будущего — персонификация, прозрачность, доверие и сеть”, — добавил Ванденхеде.

В четверг в Риге прошла посвященная 20-летию Rimi конференция розничной торговли ”Shopping for Future”, где выступали глава Rimi Baltic Эдгар Сесеманн, аналитик трендов британского предприятия Insider Trends Джек Стрэттен, аналитик европейской розничной торговли Nielsen Europe Жан-Жак Ванденхеде, декан Nordic School of Retail Management Йенс Нордфальт из Швеции, руководитель стартапа Smart Video Сэмюэл Янг из Швеции, член правления SQUALIO Cloud Consulting Айгарс Яундалдерс из Латвии, менеджер по корпоративной ответственности ICA Черстин Линдвалль из Швеции, ученый из Стокгольмской школы экономики Эрик Мудиг.