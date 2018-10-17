17.10.2018, 11:17

Аналитик: эстонская экономика хорошо сбалансирована, "температура" умеренная

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Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank
Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank
 
EST
Tõnu Mertsina
Foto: Heiki Rebane

Балтийские государства полностью восстановились после экономического спада – ВВП превышает докризисный уровень во всех трёх странах Балтии. В Эстонии это произошло уже два года назад.

Хотя пик экономического роста был пройден в прошлом году, он продолжается сверх своего потенциального уровня, дефицит рабочей силы углубился, зарплата быстро растёт. Находятся ли наши экономики на пути устойчивого развития или они скорее на пороге перегрева?

Для оценки „температуры” экономики Балтийских стран Swedbank составил индекс, объединяющий шесть показателей: рост кредитов, безработица, инфляция, баланс текущего счёта, различие роста зарплаты и производительности и соотношение цен на жильё и зарплат. Среди Балтийских стран наибольший разогрев экономики наблюдается в Литве, но ни в одной из стран перегрева пока нет. Эстонская экономика сейчас сравнительно хорошо сбалансирована, и у неё умеренная „температура”.

SEB

Самая большая угроза — напряжённость на рыке труда

Напряжённость рынка труда в Эстонии представляет собой наибольшую угрозу. Сильный экономический рост Эстонии продолжается уже третий год, что всё больше затрудняет и удорожает поиск рабочей силы. Дефицит рабочей силы способствует быстрому росту зарплат. Расходы на рабочую силу растут всё быстрее по сравнению с производительностью труда, что ухудшает ценовую конкурентоспособность наших предприятий.

Общий внешний баланс эстонской экономики хороший

Несмотря на снижение ценовой конкурентоспособности предприятий, в целом сохраняется хороший внешний баланс экономики Эстонии. В отличие от предкризисных лет, текущий счёт и баланс услуг и товаров — в профиците. Это объясняется более слабым внутриэкономическим спросом, особенно в части малых инвестиций. Продолжающийся рост расходов на рабочую силу в условиях, когда рост производительности отстаёт, может ослабить наши экспортные возможности, но это может также понизить конкурентоспособность предприятий на домашнем рынке. А это может негативно отразиться на балансе текущего счёта Эстонии.

Потребление и рост кредитов выглядят умеренно

Спрос на приобретение жилья пока высок, но в этом году он немного снизился. С одной стороны причина в росте цен на жильё, но с другой — по сравнению с прошлым бумом сейчас установлен целый ряд ограничений, препятствующих росту спроса и возникновению пузыря цен на недвижимость. Банки также проявляют больше консерватизма при выдаче кредитов. Кредитные портфели предприятий и домохозяйств растут умеренно, более чем в десять раз медленнее, чем на пике прошлого бума в 2006 году. Потребление сейчас также более умеренное, чем перед прошлым кризисом, а домохозяйства в состоянии копить деньги. Накопления среднего домохозяйства в Эстонии по отношению к их доходам даже немного выше среднего показателя по Европейскому союзу, и если сюда добавить инвестиции в жильё, то их бюджет находится в профиците. Сейчас у домохозяйств Эстонии имеются более солидные резервы по сравнению с докризисными временами. В случае нового экономического спада они бы лучше справились с ситуацией, а потребность в снижении потребления и обязательств была бы менее значительной.

Доступность жилья за последние годы не ухудшилась

Инфляция в последние месяцы ускорилась, но она далека от значений десятилетней давности. Ускорение роста потребительских цен в Эстонии во многом связано с причинами, не зависящими от спроса на нашем внутреннем рынке. Кроме того, пока нет причин для ожидания ускорения инфляции в следующем году. Хотя вместе с ростом спроса цены на жильё быстро растут, рост нетто-зарплат был также впечатляющим. В связи с этим соотношение цены квадратного метра квартир и нетто-зарплаты в последние годы изменилось не сильно. Если, например, в 2006 году за квадратный метр в Эстонии приходилось платить 2,1 нетто-зарплаты (в Таллинне 2,5), то в последние годы этот показатель держался на уровне, близком к 1,2 (в Таллинне 1,6). Доступность жилья в последнее время даже немного улучшилась.

Важно постоянно следить за направлением и скоростью разогрева экономики

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Большинство сегодняшних показателей, которые позволяют оценивать опасность перегрева экономики, пока далеки от тех, которые мы видели в предкризисные годы бума — тогда большинство показателей сильно превышали долгосрочные средние значения и росли очень быстро. В то же время, как показал опыт десятилетней давности, предусмотрительность в такой ситуации очень важна — напряжённость на рынке труда может слишком сильно ускорить инфляцию и рост кредитного портфеля. Надо также учесть, что сейчас расчётная планка, с которой может начаться перегрев экономики, располагается существенно ниже, чем в годы прошлого бума. Поэтому необходимо постоянно отслеживать направления и скорость разогрева экономики. Правительству на данной фазе экономического цикла следует избегать дополнительного стимулирования экономики. Скорее надо способствовать устойчивости в развитии экономики. Среди прочего это означает, например, пересмотр иммиграционной политики и продолжение реформ на рынке труда и в образовании, которые помогли бы привлечь на рынок труда больше работников необходимой квалификации.

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