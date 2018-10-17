Аналитик: эстонская экономика хорошо сбалансирована, "температура" умеренная

Несмотря на снижение ценовой конкурентоспособности предприятий, в целом сохраняется хороший внешний баланс экономики Эстонии. В отличие от предкризисных лет, текущий счёт и баланс услуг и товаров — в профиците. Это объясняется более слабым внутриэкономическим спросом, особенно в части малых инвестиций. Продолжающийся рост расходов на рабочую силу в условиях, когда рост производительности отстаёт, может ослабить наши экспортные возможности, но это может также понизить конкурентоспособность предприятий на домашнем рынке. А это может негативно отразиться на балансе текущего счёта Эстонии.

Потребление и рост кредитов выглядят умеренно

Спрос на приобретение жилья пока высок, но в этом году он немного снизился. С одной стороны причина в росте цен на жильё, но с другой — по сравнению с прошлым бумом сейчас установлен целый ряд ограничений, препятствующих росту спроса и возникновению пузыря цен на недвижимость. Банки также проявляют больше консерватизма при выдаче кредитов. Кредитные портфели предприятий и домохозяйств растут умеренно, более чем в десять раз медленнее, чем на пике прошлого бума в 2006 году. Потребление сейчас также более умеренное, чем перед прошлым кризисом, а домохозяйства в состоянии копить деньги. Накопления среднего домохозяйства в Эстонии по отношению к их доходам даже немного выше среднего показателя по Европейскому союзу, и если сюда добавить инвестиции в жильё, то их бюджет находится в профиците. Сейчас у домохозяйств Эстонии имеются более солидные резервы по сравнению с докризисными временами. В случае нового экономического спада они бы лучше справились с ситуацией, а потребность в снижении потребления и обязательств была бы менее значительной.

Доступность жилья за последние годы не ухудшилась

Инфляция в последние месяцы ускорилась, но она далека от значений десятилетней давности. Ускорение роста потребительских цен в Эстонии во многом связано с причинами, не зависящими от спроса на нашем внутреннем рынке. Кроме того, пока нет причин для ожидания ускорения инфляции в следующем году. Хотя вместе с ростом спроса цены на жильё быстро растут, рост нетто-зарплат был также впечатляющим. В связи с этим соотношение цены квадратного метра квартир и нетто-зарплаты в последние годы изменилось не сильно. Если, например, в 2006 году за квадратный метр в Эстонии приходилось платить 2,1 нетто-зарплаты (в Таллинне 2,5), то в последние годы этот показатель держался на уровне, близком к 1,2 (в Таллинне 1,6). Доступность жилья в последнее время даже немного улучшилась.

Важно постоянно следить за направлением и скоростью разогрева экономики

ТОП

Большинство сегодняшних показателей, которые позволяют оценивать опасность перегрева экономики, пока далеки от тех, которые мы видели в предкризисные годы бума — тогда большинство показателей сильно превышали долгосрочные средние значения и росли очень быстро. В то же время, как показал опыт десятилетней давности, предусмотрительность в такой ситуации очень важна — напряжённость на рынке труда может слишком сильно ускорить инфляцию и рост кредитного портфеля. Надо также учесть, что сейчас расчётная планка, с которой может начаться перегрев экономики, располагается существенно ниже, чем в годы прошлого бума. Поэтому необходимо постоянно отслеживать направления и скорость разогрева экономики. Правительству на данной фазе экономического цикла следует избегать дополнительного стимулирования экономики. Скорее надо способствовать устойчивости в развитии экономики. Среди прочего это означает, например, пересмотр иммиграционной политики и продолжение реформ на рынке труда и в образовании, которые помогли бы привлечь на рынок труда больше работников необходимой квалификации.