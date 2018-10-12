12.10.2018, 07:00

Аналитик: экспорт в этом году растет быстро, но не имеет под собой широкой основы

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Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank
Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank
 
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Tõnu Mertsina
Tõnu MertsinaFoto: Priit Simson

В августе экспорт товаров, произведённых в Эстонии, увеличился в годовом сравнении на 4%, и за первые восемь месяцев этого года экспорт вырос на 10% или на 619 миллионов евро. В сопоставимых ценах экспорт товаров вырос всего на 2%, а за восемь месяцев на 8%. В этом году рост экспорта ускорился.

В Эстонии рост экспорта товаров был одним из самых быстрых в ЕС

За первые семь месяцев рост экспорта товаров в Эстонии был одним из самых быстрых в Европейском союзе. Перед нами — четыре государства. Экспорт товаров в ЕС быстрее растёт в небольших государствах с уровнем жизни ниже среднего. Но для первых пяти государств с самым быстрым ростом экспорта (например, Кипр, Мальта, Греция) не характерна высокая зависимость экономики от экспорта, то есть высокая доля экспорта в ВВП.

Рост экспорта не имеет под собой широкой основы

Несмотря на то, что рост экспорта в этом году ускорился, он не имел под собой широкой основы — примерно две трети роста экспорта в этом году обеспечили нефтепродукты (в том числе продукция из сланцевого масла). Хотя экспортные цены на нефтепродукты росли быстро, быстрым был и рост объёмов экспорта. Причина быстрого роста вывоза нефтепродуктов — хорошая конъюнктура и возросшие производственные мощности. Наряду с нефтепродуктами свой вклад в рост экспорта внёс вывоз изделий из древесины, но доля этой группы товаров в росте экспорта — ”всего” 13%. В наибольшей мере тормозящее влияние на рост экспорта по-прежнему оказывает снижение вывоза оборудования мобильной связи. Вывоз этой продукции в текущем году уменьшился на 132 миллиона евро.

Какова была бы картина экспорта, если убрать из неё отрасли с наибольшим влиянием?

Если из совокупного экспорта отделить нефтепродукты, то в этом году рост экспорта был бы менее 4%. Если же убрать нефтепродукты и оборудование мобильной связи (примерно пятая часть экспорта товаров), то рост экспорта в этом году составил бы примерно 7%. В обоих случаях речь шла бы о замедлении экспорта по сравнению с прошлым годом.

Негативное влияние снижения вывоза оборудования мобильной связи на экономический рост не очень велико

Несмотря на то, что экспорт оборудования мобильной связи сильно уменьшился, негативное влияние этого факта на рост экономики невелико, поскольку в электронной промышленности доля добавленной стоимости, произведённой в Эстонии в обороте очень мала. Доля же добавленной стоимости у нефтепродуктов в обороте находится в пределах средней по обрабатывающей промышленности. Таким образом, воздействие роста объёмов производства этих изделий на ВВП сравнительно велико.

Более всего вырос экспорт в США и Финляндию

Сильное падение вывоза оборудования мобильной связи объясняет, почему экспорт товаров больше всего снизился в Швецию. Больше всего экспорт вырос в этом году в США и Финляндию. Если значительно более половины роста экспорта в США приходится на оборудование мобильной связи, то рост экспорта в Финляндию был более разнообразным. Экспорт из Эстонии в Финляндию отличается наибольшим разнообразием по сравнению с экспортом в другие страны — торговые партнёры.

Экспортные заказы по большинству сфер деятельности продолжают расти

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В июле и августе доля экспортного оборота на предприятиях обрабатывающей промышленности в их совокупном обороте хотя и немного снизилась, но в целом за восемь месяцев этого года она осталась на том же уровне (67%) как и в прошлом году. Экспортные заказы промышленной продукции в целом уменьшались в этом году, но за этим в основном стоит электронная продукция. Снижение экспортных заказов на эту группу товаров за последние месяцы даже углубилось. Это говорит о том, что в ближайшие месяцы нельзя ждать постоянного роста вывоза оборудования мобильной связи. Из 12 отраслей промышленности, зависящих от заказов, заказы упали в четырёх, в том числе — в металлообрабатывающей промышленности. Установленные США для многих государств импортные таможенные тарифы на изделия из стали и алюминия увеличивают в Европе избыток этих товаров. Кроме того, рост цен на промышленные металлы в этом году замедлился, а в третьем квартале даже начал снижаться. Но за этими тенденциями — не только влияние таможенных тарифов.

Рост импортных цен всё больше опережает рост экспортных цен

Если условия торговли в 2016–2017 гг. были для Эстонии выгодными, то есть экспортные цены росли быстрее, чем цены на импорт, то в этом году ситуация постепенно ухудшалась. Цены на импорт всё больше опережают рост экспортных цен — это означает наряду с прочим и то, что, импортируемое сырьё и комплектующие для экспортируемых товаров стали дороже, что негативно сказывается на финансовом положении предприятий. В то же время по отраслям положение различается довольно сильно.

Внешний спрос постепенно снижается

По нашим оценкам, внешний спрос понемногу ослабевает. И хотя экономика наиболее крупных торговых партнёров Эстонии — Финляндии, Швеции, Латвии и Германии будет расти в ближайшее время заметными темпами, темпы эти замедляются. Ожидания промышленных предприятий Эстонии на ближайшие месяцы относительно роста экспорта по-прежнему хорошие, но они немного снизились по сравнению с пиком середины прошлого года. На предприятиях также считают, что их конкурентоспособность на внешнем рынке ослабевает.

Tallinn Hockey weekend
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