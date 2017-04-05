Аналитик: цены на старые квартиры в спальных районах необоснованно взвинчены

В связи с повышением спроса продавцы квартир в спальных районах стали взвинчивать цены, зачастую совершенно необоснованно.

”Например, за двухкомнатную квартиру в хорошем состоянии в десятиэтажном панельном доме просят около 1800 евро за квадратный метр. Эта цифра уже может конкурировать с ценовым классом новостроек. Если же посмотреть на статистику заключенных сделок, то основания для столь оптимистичных ожиданий отсутствуют”, — говорит аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи.

”Вероятно, мы, действительно, имеем дело с излишним оптимизмом, поскольку владелец, глядя на интенсивность возведения новых домов, может подумать, что все можно продать по любой цене. Но это не так! У новостроек существует предельная цена, и на самом деле тот же принцип действует и в отношении квартир на вторичном рынке”, — отмечает он.

Да, интерес к приобретению недвижимости в спальных районах существует, но при условии цены, соответствующей рынку. В случае ее превышения банк просто откажет потенциальному покупателю в кредите, поскольку оценочный акт, который исходит из стоимости заключенных сделок, этого не позволит.

Самым ходовым товаром в спальных районах являются двухкомнатные квартиры с хорошим месторасположением и ”правильной стоимостью”. Большим спросом в связи с довольно приемлемым ценовым уровнем пользуются и новые апартаменты. ”Большинство покупателей — местные жители, которые привыкли к данному району и просто хотят жить в новом доме. В Мустамяэ больше инвесторов, поскольку здесь много предприятий и образовательных и научных учреждений, работники которых хотели бы арендовать жилье неподалеку”, — говорит Вяхи.

”Я не согласен с тем, что спальные районы превращаются в гетто. Там проживают вместе специалисты и пенсионеры, рабочие и преподаватели, молодые и старые”, — добавляет он.

Эксперт отмечает, что с течением времени предпочтения покупателей изменились. ”Если во время бума минувшего десятилетия все было ясно: самый сильный район — Ыйсмяэ, затем — Ласнамяэ и Мустамяэ, в случае с которыми многое зависело от конкретного человека, то сейчас наилучшую репутацию имеет Мустамяэ, за которым практически в равной степени следуют Ыйсмяэ и Ласнамяэ”.

Росту популярности Мустамяэ способствовали реновация зданий и инвестиции в инфраструктуру, а также наличие разных учреждений и вертикальное озеленение. Преимуществом Ыйсмяэ перед Мустамяэ являются более просторные квартиры и компактность, а недостатком — как было, так и остается — малое количество рабочих мест. Ласнамяэ, по словам Вяхи, всегда занимал своего рода индивидуальную позицию: район нельзя отнести к самым желанным, но для многих это единственно возможный вариант. ”Тут селится много приезжих, поскольку уровень цен по сравнению с другими спальными районами более низкий. Кроме того, Ласнамяэ имеет сильную армию поклонников, и тут наиболее четко прослеживается преданность месту. Его жители переезжают в пределах квартала либо из старого дома в похожий, либо из старого дома в новый”, — резюмирует аналитик.