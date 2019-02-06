Аналитик Центрального союза работодателей: более половины предпринимателей не переносят Ратаса

Последние три года, то есть во время правительств Таави Рыйваса и Юри Ратаса, Центральный союз работодателей следил за динамикой экономики с помощью так называемого экономического спидометра.

Можно сказать, что предприниматели никогда не были особо довольны правительством, но если во времена Рыйваса 60% из них были нейтральны, то во времена Ратаса нейтральными остались лишь 44%, а процент недовольных вырос.

И если при Рыйвасе предпринимателям в основном не нравился стиль управления государством, то про Ратасе они уже недовольны конкретными решениями и считают, что правительство не понимает их проблем.

Таким образом правительством Рыйваса были недовольны в среднем 37% предпринимателей, а правительством Ратаса — 53%. Больше всего процент недовольных вырос в обрабатывающей промышленности.

Что касается уровня довольных, то в начале работы нового правительства он поднялся до 7%, а затем упал до 2%. Таким образом, в среднем правительством Ратаса довольны 3% предпринимателей, а при Рыйвасе показатель был 4%.

Интересна также та тенденция, что предприниматели были намного более довольны правительством, когда оно ничего не делало. Аналитик считает, что причиной этого являются предыдущие решения в налоговой сфере, которым предприниматели остались недовольны.