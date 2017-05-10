Американский профессор: ключевые должности в госсекторе Эстонии должны занимать иностранцы

Приглашенный преподаватель высшей школы Mainor профессор экономики американского Университета Джорджа Мейсона Гаретт Джонс считает, для нового скачка развития государственному сектору Эстонии нужны таланты извне.

„Начинание государственной реформы симпатично, но она не продвигается так хорошо, как могла бы. Толчок для развития могло бы дать привлечение к руководящим постам государственного сектора опытных иностранцев”, — сказал Джонс.

„Прогресс Эстонии за последние 25 лет впечатляет, но темп погони за более успешными государствами замедлился, и с нынешней экономикой Эстония догонит Швецию через 100 лет. Для того, чтобы стать богатой, Эстонии нужны новые модели”, — отметил профессор.

По его мнению, иностранцев следует привлекать не только в качестве консультантов, но и доверять им имеющие ключевое значение должности. ”Да, это страна эстонцев. Но что важнее: чтобы важную должность занимал эстонец или чтобы важная отрасль получила наилучшее для страны управление?”