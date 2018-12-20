Американский профессор: Эстония могла бы помогать беднейшим странам

Есть ли у вас для Эстонии какой-нибудь полезный совет: как ускорить рост экономики?

У Эстонии дела идут хорошо, она движется в верном направлении. И делает это быстро. Эстония — ведущая страна в сфере высоких технологий, для развития она использует мозги. Она должна сделать все от себя зависящее, чтобы Европа сохранилась в целости. Также Эстония могла бы помогать беднейшим африканским странам. Это может многое изменить. Эстония из акцептора превратилась в донора. Это — показатель экономического успеха.

Вы давали советы и России. Как прошло? Вы довольны экономическим развитием России?

Я пытался ей помочь два года — с 1991 по 1993 годы. Так как Советский Союз настиг глубокий экономический кризис. Это было время, когда Михаил Горбачев утратил власть, и лидером стал Борис Ельцин, а министром экономики стал Егор Гайдар. Это было нелегко. Я был так посреди урагана. Все, что я советовал, слушали едва ли. Я пытался консультировать две стороны: Россию — по части экономической политики, и США — как помочь. В России был такой бардак, который вылился в коррупцию. У США отсутствовало всякое желание помогать.