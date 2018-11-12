Американские инвесторы купили материнское предприятие Ülemiste City и намерены уйти с биржи

Основными инвесторами Kildare Partners Являются американцы. Среди них — как пенсионные фонды, так и целевые учреждения.

Новые владельцы намерены также вывести фирму с хельсинкской биржи. Скорее всего, это произойдет в течение следующего полугодия.

Сумма сделки оценивается в 730 млн евро.

Как она повлияет что деятельность предприятия в Эстонии, по словам члена правления Technopolis Ülemiste Герта Йостова, говорить пока рано. ”Это надо спросить у новых владельцев, мне сложно сказать что-то по этому повду”, — сказал он и выразил надежду, что существенных изменений не последует.