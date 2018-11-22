Американская Черная пятница потихоньку покоряет Эстонию

Для американцев Black Friday — настоящее безумие. В прошлом году 23-27 ноября в США было совершено покупок почти на 20 млрд долларов, что на 2 млрд больше, чем в позапрошлом.

Незаметно Черная пятница добралась до Эстонии, но, конечно же, не в таких масштабах.

Maxima первой из сетей продовольственных магазинов стала предлагать скидки в рамках Черной пятницы два года назад. В прошлом году скидки продолжались целую неделю. В этом году также.

По словам коммерческого директора Maxima Eesti Кристины Мустонен, потребители потихоньку привыкают посещать на Черную пятницу продуктовые магазины, но сильного ажиотажа пока не наблюдается. ”Понятно, что людям нравятся различные кампании и они побуждают их приходить в магазин. Но продуктовые магазины с Черной пятницей потребители связывают не так сильно, как интернет-магазины и магазины одежды в торговых центрах”, — говорит она. По ее словам, цена на некоторые товары снижены более чем на 50%.