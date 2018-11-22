22.11.2018, 20:50

Американская Черная пятница потихоньку покоряет Эстонию

 (54)
rus.delfi.ee
EST 4
Американская Черная пятница потихоньку покоряет Эстонию
Foto: Priit Simson

Черную пятницу отмечают и эстонские магазины, но вместо скидок в 70-80%, цены снижаются лишь на 20-30%, пишет Eesti Päevaleht.

Для американцев Black Friday — настоящее безумие. В прошлом году 23-27 ноября в США было совершено покупок почти на 20 млрд долларов, что на 2 млрд больше, чем в позапрошлом.

Незаметно Черная пятница добралась до Эстонии, но, конечно же, не в таких масштабах.

Maxima первой из сетей продовольственных магазинов стала предлагать скидки в рамках Черной пятницы два года назад. В прошлом году скидки продолжались целую неделю. В этом году также.

По словам коммерческого директора Maxima Eesti Кристины Мустонен, потребители потихоньку привыкают посещать на Черную пятницу продуктовые магазины, но сильного ажиотажа пока не наблюдается. ”Понятно, что людям нравятся различные кампании и они побуждают их приходить в магазин. Но продуктовые магазины с Черной пятницей потребители связывают не так сильно, как интернет-магазины и магазины одежды в торговых центрах”, — говорит она. По ее словам, цена на некоторые товары снижены более чем на 50%.

Как правило, скидки в Эстонии составлять 20-30%, некоторые магазины в качестве исключения снижают цена на 50%. По словам руководителя торговых центров Citycon Eesti Хелен Метсавахт, несомненно, большую роль играет маленький рынок и вследствие этого маленькие проценты, которые устанавливают для скидок рамки: ”А также то, что Черная пятница в Эстонии еще так распространена, как в США или других странах”.

В торговых центрах Rocca al Mare и Kristiine скидки, как правило, составляют 30-40%, хотя некоторые магазины предлагают и больше (например, TopShop с 80%).

В интернет-магазине Kaup24 скидки начались уже 11 ноября — в китайский день покупок. Кампания продлится до Черной пятницы и скидки составляют до 60%. По словам исполнительного директора Kaup24 Раймондаса Жиленаса, новые глобальные приемы торговли в Эстонии становятся все более популярными: ”У этого есть несколько причин, но основной, скорее всего, является дигитализация”. ”Эстонцы понимают преимущества совершения покупок в интернете, и они имеют самую большую долю в приграничной интернет-торговле”, — говорит он и добавляет, что, по прогнозам, нынешняя неделя принесет магазину миллион пользователей (в прошлом году данный показатель был вполовину меньше).

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО: На Лаагна теэ топливо стоит очень дешево: на других заправках таких цен не найти

22.11.2018
Удивившая вчера жителей столицы низкая стоимость топлива на заправках Olerex и Circkle K на Лаагна теэ и сегодня осталась на том же уровне. Людей на обоих заправках больше, чем на остальных.
Подробнее



ВИДЕО: Вандалы кидают с крыши торгового центра тележки, крушат окна, двери и лифт

22.11.2018
Пярнуский торговый центр Port Artur годами страдает от действий молодых вандалов. Так, в прошлый понедельник ночью они разломали кнопки лифта, залили их кока-колой и скинули с крыши торгового центра тележки для покупок.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106802002
128,70 €
77,22 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
146,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
132,30 €

Эстония вылетела из пятерки: по мнению Ансипа, это ненормально

22.11.2018
Согласно рапорту Еврокомиссии бюджетные планы десяти стран соответствуют нормам стабильности и роста, то есть бюджетным правилам. Эстонии в этом списке не оказалось, теперь она входит во вторую группу, в которой бюджетная стратегия в общем соответствует требованиям, и это, по мнению вице-президента Еврокомиссии Андруса Ансипа, ненормально.
Подробнее



Путешествие, о котором забыли: как иранский шах в 1972 году в Эстонии яблоки ел и раздавал золотые монеты

22.11.2018
Визит последнего иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви в советскую Эстонию в октябре 1972 года является важным событием новейшей истории страны. В тот период лидеры стран, не входивших в восточных блок, очень редко добирались до этих мест. Первым, а также одним из самых запоминающихся стал визит в Эстонию Урхо Калева Кекконена в 1964 году. Тогда президент Финляндии выступал в Тартуском Университете на эстонском языке, а потом катался на лыжах и парился в эстонской бане в Кяэрику. В 1982 году Эстонию посетила Индира Ганди.
Подробнее


10 вещей, которые должны быть в вашем доме после 30 лет

22.11.2018
30 лет — важный рубеж в жизни каждого человека. Подходя к нему, мы невольно оцениваем свои достижения и неудачи. Нам важно понять, что мы успели к 30-ти годам, а что еще предстоит сделать, каковы наши успехи в карьере и личной жизни. Отбросив в сторону противоречивые эмоции, можно сказать, что 30 лет — это первый этап “зрелости”. А раз так, изменения должны коснуться и интерьера, в котором мы живем. Он тоже может стать более зрелым и как следствие — удобным и красивым!
Подробнее