Американская Черная пятница потихоньку покоряет Эстонию

Черную пятницу отмечают и эстонские магазины, но вместо скидок в 70-80%, цены снижаются лишь на 20-30%, пишет Eesti Päevaleht.
Для американцев Black Friday — настоящее безумие. В прошлом году 23-27 ноября в США было совершено покупок почти на 20 млрд долларов, что на 2 млрд больше, чем в позапрошлом.
Незаметно Черная пятница добралась до Эстонии, но, конечно же, не в таких масштабах.
Maxima первой из сетей продовольственных магазинов стала предлагать скидки в рамках Черной пятницы два года назад. В прошлом году скидки продолжались целую неделю. В этом году также.
По словам коммерческого директора Maxima Eesti Кристины Мустонен, потребители потихоньку привыкают посещать на Черную пятницу продуктовые магазины, но сильного ажиотажа пока не наблюдается. ”Понятно, что людям нравятся различные кампании и они побуждают их приходить в магазин. Но продуктовые магазины с Черной пятницей потребители связывают не так сильно, как интернет-магазины и магазины одежды в торговых центрах”, — говорит она. По ее словам, цена на некоторые товары снижены более чем на 50%.
Как правило, скидки в Эстонии составлять 20-30%, некоторые магазины в качестве исключения снижают цена на 50%. По словам руководителя торговых центров Citycon Eesti Хелен Метсавахт, несомненно, большую роль играет маленький рынок и вследствие этого маленькие проценты, которые устанавливают для скидок рамки: ”А также то, что Черная пятница в Эстонии еще так распространена, как в США или других странах”.
В торговых центрах Rocca al Mare и Kristiine скидки, как правило, составляют 30-40%, хотя некоторые магазины предлагают и больше (например, TopShop с 80%).
В интернет-магазине Kaup24 скидки начались уже 11 ноября — в китайский день покупок. Кампания продлится до Черной пятницы и скидки составляют до 60%. По словам исполнительного директора Kaup24 Раймондаса Жиленаса, новые глобальные приемы торговли в Эстонии становятся все более популярными: ”У этого есть несколько причин, но основной, скорее всего, является дигитализация”. ”Эстонцы понимают преимущества совершения покупок в интернете, и они имеют самую большую долю в приграничной интернет-торговле”, — говорит он и добавляет, что, по прогнозам, нынешняя неделя принесет магазину миллион пользователей (в прошлом году данный показатель был вполовину меньше).