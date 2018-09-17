17.09.2018, 11:52

Американка подала в суд на Samsung из-за загоревшегося Galaxy Note 9; рассказала жуткую историю


rus.DELFI.lv
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Американка подала в суд на Samsung из-за загоревшегося Galaxy Note 9; рассказала жуткую историю
Foto: Drew Angerer, AFP

Новый флагман Samsung — Galaxy Note 9 — рискует повторить печальную судьбу Galaxy Note 7, который из-за череды самовозгораний был отозван с рынка и причинил южнокорейской компании огромный репутационный ущерб.

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Как пишет New York Post, жительница Нью-Йорка по имени Дайен Чанг предъявила Samsung претензии юридического характера из-за спонтанно загоревшегося смартфона Galaxy Note 9 ценой порядка 1000 долларов США (в США). Во время презентации устройства в конце августа представители компании особо подчеркивали, что аккумулятор устройства "безопаснее, чем когда-либо" и возможность самовозгорания исключена.

Однако, по словам Чанг, невозможное (с точки зрения Samsung) все же случилось. 3 сентября, когда она ехала в лифте и использовала свой Note 9, смартфон внезапно стал очень горячим. Она прекратила им пользоваться и положила устройство в сумочку, после чего оттуда, по ее словам, раздался "свистящий и скрипящий звук и повалил густой дым".

Она поставила сумочку на пол и попыталась вытащить оттуда вещи и дымящееся устройство. В процессе она обожгла пальцы. Будучи одна в лифте, который заполнялся дымом, она, как сказано в исковом заявлении, запаниковала. Чанг бросила смартфон и принялась беспорядочно нажимать на кнопки лифта. Из-за дыма она мало что видела.

Лифт спустился на первый этаж, двери открылись, и женщина пинком выбросила дымящийся смартфон наружу. Как сказано в иске, телефон не прекратил гореть, пока некий мужчина не набросил на него тряпку и не поместил вместе с тряпкой в ведро с водой.

По словам Чанг, из-за этого инцидента она потеряла возможность созвониться с клиентами, а кроме того все вещи, бывшие в сумочке, пришли в негодность. В иске утверждается, что компания должна была знать, что смартфон является "бракованным". В нем Чанг требует возмещения ущерба, выплаты компенсации (размер неизвестен) и запрета на продажу Galaxy Note 9.

Как New York Post заявил представитель Samsung, компании ничего не известно о других возможных случаях самовозгорания Galaxy Note 9. Что касается этого случая, компания проводит его расследование.

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