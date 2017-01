Дирижабль-склад будет отправляться в те географические точки, где, по прогнозам Amazon, ожидается большой спрос на определенные товары. Это могут быть, например, места проведения крупных спортивных мероприятий или фестивалей, где всегда нужны сувениры и продукты питания. Патентом также предусмотрен флот из обслуживающих летающих аппаратов, которые будут использоваться для пополнения склада, сообщает "Би-би-си".

Этот шаг знаменует расширение планов компании по использованию дронов для доставки посылок. В декабре почтовые дроны Amazon совершили первую коммерческую доставку в рамках экспериментальной программы в британском Кембридже. В документах, сопровождающих заявку, представители Amazon объясняют, что использование летающих складов и сопутствующих им беспилотников значительно ускорит доставку посылок, если сравнивать со стационарными складами.

Дирижабли будут парить на высоте примерно 14 километров. В связи с этим дроны, спускаясь с грузами с дирижаблей, практически не будут потреблять никакой энергии, постепенно планируя вниз, отмечает Amazon. Пока не ясно, является ли эта заявка на патент подтверждением реального коммерческого плана или же пока это только концепция, которую хотят запатентовать заранее.

