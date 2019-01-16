Альянс Volkswagen и Ford: сначала пикапы, затем электромобили?

Одновременно Ford займется разработкой для двух компаний более крупных коммерческих автомобилей, предназначенных для европейского рынка. Volkswagen, в свою очередь, создаст для себя и своего американского партнера общую платформу микрофургона (City Van) для развоза грузов в городских условиях. Его могли бы запустить в производство либо на заводе Ford в Турции, либо на заводах Volkswagen в той же Турции или в Польше.

К тому же Volkswagen и Ford продолжат уже начавшееся изучение возможностей для взаимодействия в таких сферах, как электромобили, автономное вождение и сервисы в области мобильности. В будущем компании не исключают совместную разработку других типов автомобилей. При этом речь не идет ни о перекрестном владении акций (как, например, в случае Renault и Nissan), ни тем более о слиянии (по образцу Fiat и Chrysler).

Таким образом, создаваемый без особой спешки альянс скорее напоминает взаимодействие Volkswagen с его крупнейшим конкурентом на мировом рынке — японской корпорацией Toyota, точнее говоря — с ее дочерней компанией Hino Motors. Она выпускает грузовики и автобусы и в апреле 2018 года подписала рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с соответствующим подразделением немецкого концерна — Volkswagen Truck & Bus. В том документе тоже упоминаются и электрическая тяга, и автономное вождение.

Немцам нужен американский специалист по пикапам

То, что Volkswagen и Ford начинают свое стратегическое партнерство с пикапов, вполне закономерно. Основанная Генри Фордом компания является большим и давним специалистом по выпуску этого исконно американского типа автомобиля, Ford F-150 — самая продаваемая в мире модель в данном сегменте. А вот Volkswagen Amarok большим коммерческим успехом пока никак не назовешь.

Поэтому немецкий концерн и решил, что ему без опытного партнера тут не обойтись. Американская корпорация, в свою очередь, заинтересована в партнере, способным внести весомый материальный и технологический вклад в дорогостоящую разработку новых моделей для этого сегмента, переживающего подлинный бум на огромном американском рынке.

В последние годы примерно каждый шестой продаваемый в США автомобиль был пикапом. Когда-то их покупали главным образом фермеры и ремесленники, сегодня они все чаще воспринимаются не столько как коммерческие автомобили, сколько как символ американского образа жизни, они стали куда более комфортабельными и весьма популярны среди горожан в качестве семейного автомобиля.

Fiat Chrysler еще около трех лет назад свернул в США производство лимузинов и компактных автомобилей и сосредоточился там на выпуске внедорожников (SUV) и пикапов. Примерно в том же направлении решил двинуться и Ford.

При этом американская корпорация, похоже, не намерена прокладывать Volkswagen путь на свой родной рынок, но рассчитывает, что совместно с немецким концерном сможет эффективнее бороться за покупателей на других континентах. Судя по всему, оба автостроителя убеждены, что американская мода на современные пикапы в обозримом будущем охватит многие другие страны.

Американцам нужен инвестор в автономное вождение и электромобили

В то же время руководство Ford теперь уже прекрасно понимает, что новыми магистральными направлениями развития мировой автомобильной промышленности являются электромобили и автономное вождение. В этой сфере американская корпорация располагает отдельными наработками, прежде всего — контрольным пакетом в производителе софта для автономного вождения Argo AI (и даже небольшим проектом по производству грузовых электромобилей в Германии), однако в целом сильно отстала от целого ряда американских и азиатских конкурентов.