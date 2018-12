Altia Eesti AS вышла на российский рынок с водкой Saaremaa Vodka

Altia Eesti AS, дочернее предприятие действующей в Северных странах и странах Балтии алкогольной компании Altia, является вторым по величине производителем алкогольной продукции в Эстонии. На эстонском рынке самой известной торговой маркой Altia Eesti является водка Saaremaa. Кроме того, предприятие занимается импортом множества продуктов всемирно известных марок, таких как Aperol, Campari, Amarula. Концерн Altia также обладает собственной торговой маркой популярной в Латвии водки Arsenitch Vodka. Компания представляет коньяки Larsen и Renault, бренд Ibis, водку Koskenkorva Vodka и ликер на основе коньяка Xanté — это один из самых известных товарных знаков Altia Group на международном рынке. Главные товарные знаки винного портфеля Altia Eesti — Fresita, Chill Out, Tarapacá, Two Oceans, Masi и Codorniu.

С 2013 год под торговой маркой Saaremaa Vodka Altia Eesti AS оказывает поддержку в восстановлении и экспонировании в качестве объектов культурного наследия считающихся символом Сааремаа ветряных мельниц-столбовок. В рамках совместного проекта Altia Eesti AS и Tuulikute Meistrikoda осенью этого года была восстановлена ветряная мельница 17 века, располагавшаяся у западного бастиона крепости Курессааре. Она стала шестой восстановленной мельницей-столбовкой на Сааремаа.