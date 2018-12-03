03.12.2018, 12:29

Altia Eesti AS вышла на российский рынок с водкой Saaremaa Vodka

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rus.delfi.ee
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Altia Eesti AS вышла на российский рынок с водкой Saaremaa Vodka
На снимке: член правления Altia Eesti AS Имре Авало (фото: Олег Харченко)

Компания Altia Eesti AS начала экспортировать на российский рынок водку Saaremaa Vodka, являющуюся одной из главных торговых марок предприятия.

Водку Saaremaa Vodka будет поставлять в Россию тамошний давний партнер Altia Group и дистрибутор Joia, сообщается в пресс-релизе.

”Altia Eesti AS прилагает значительные усилия для вывода продукции на иностранные рынки, и нам очень приятно, что наша основная торговая марка Saaremaa Vodka теперь представлена в России. Мы знаем, насколько жесткой является конкуренция на российском рынке в водочном сегменте, но эстонские продукты там всегда принимают очень тепло, особенно, если они отличаются высоким качеством и привлекательным оформлением упаковки”, — сказал коммерческий директор эстонского и латвийского подразделений Altia Eesti AS и член правления предприятия Имре Авало.

Помимо водки Saaremaa Vodka Altia Group предлагает российским потребителям водку Koskenkorva Vodka. Входящая в концерн Nesco Group компания Joia является дистрибутором продукции Altia в России.

Altia Eesti AS, дочернее предприятие действующей в Северных странах и странах Балтии алкогольной компании Altia, является вторым по величине производителем алкогольной продукции в Эстонии. На эстонском рынке самой известной торговой маркой Altia Eesti является водка Saaremaa. Кроме того, предприятие занимается импортом множества продуктов всемирно известных марок, таких как Aperol, Campari, Amarula. Концерн Altia также обладает собственной торговой маркой популярной в Латвии водки Arsenitch Vodka. Компания представляет коньяки Larsen и Renault, бренд Ibis, водку Koskenkorva Vodka и ликер на основе коньяка Xanté — это один из самых известных товарных знаков Altia Group на международном рынке. Главные товарные знаки винного портфеля Altia Eesti — Fresita, Chill Out, Tarapacá, Two Oceans, Masi и Codorniu.

С 2013 год под торговой маркой Saaremaa Vodka Altia Eesti AS оказывает поддержку в восстановлении и экспонировании в качестве объектов культурного наследия считающихся символом Сааремаа ветряных мельниц-столбовок. В рамках совместного проекта Altia Eesti AS и Tuulikute Meistrikoda осенью этого года была восстановлена ветряная мельница 17 века, располагавшаяся у западного бастиона крепости Курессааре. Она стала шестой восстановленной мельницей-столбовкой на Сааремаа.

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