Алкотуризм принес в Валку 30 новых рабочих мест. Латвийские мэры надеются, что акцизы больше не повысят

Маленькие городки у эстонской границы Валка, Апе, Руйиена и Айнажи больше всего выиграли от торговых поездок эстонцев. Мэры относятся к наплыву эстонцев только положительно и надеются, что правительство Латвии не повысит акцизы, пишет Maaleht.

По словам мэра Валки Вентса Армандса Крауклиса, непосредственно благодаря алкотуризму в городе появилось около 30 новых рабочих мест, 80% подоходного налога которых поступает в казну самоуправления. Видимое влияние чувствуют, по его словам, и заведения общепита и маленькие магазинчики Валка.

"Оборот малых предпринимателей увеличивается, и они могут платить работникам более высокую заплату. Возможно, что часть алкотуристов позднее вернется и тогда они посетят и другие места", — говорит Крауклис. Он говорит, что сейчас предприниматели слишком мало используют весь потенциал.

"Мы побуждаем предпринимателей Валки и Валга придумывать спецпредложения, чтобы покупатели остались на более длительное время. Также мы пытаемся уговорить возможных инвесторов. чтобы в валке построили большой торговый центр. где семьям целый день было бы чем заняться", — говорит мэр.

Крауклис верит, что в интересах латвийского государства сохранить достаточно большую разницу в цене и Латвия должна уменьшить запланированное до 2020 года повышение акциза.

Два магазина и заправки

Мэр Апе Янис Либертс Ape вначале был очень удивлен резко начавшимся наплывом эстонцев, но он считает это явление только положительным. Построенный в городе алкогольный магазин принес туда четыре новых рабочих места, и благодаря поездкам эстонцев за покупками в Апе открыли новый зоомагазин и обувной магазин. Владелец старого строительного магазина сказал Либертсу, что оборот их магазина значительно вырос.

Ранее город годами пытался зазвать топливные фирмы открыть в Апе заправку, но никто не хотел рисковать. Когда начались поездки эстонцев за покупками, целых два предприятия захотели открыть в городе свои заправки — зарядная станция электромобилей построена, но с бензозаправкой дело застопорилось. В октябре 2017 года на границе Мурати-Веклайцене открыли алкогольный магазин, из-за чего у прибывающих со стороны Выру покупателей пива больше нет причины ехать до Апе.

Хотя наплыв уменьшился, эстонцев по-прежнему часто видно в городе. Либертс приглашает эстонцев в Апе, чтобы вдобавок к покупкам посетить местную мызу или посмотреть прозванное Ведьминым обрывом обнажение песчаника.

Местные пользуются обстоятельствами

Мэр Руйиены Гунтис Гладкинс говорит, что различия в ценах несомненно увеличили количество прибывающих из Эстонии гостей. Он рад, что соседи покупают помимо алкоголя и другие товары и местные умеют их им продать.

"Я вижу, как жители города активно готовятся к субботним ярмаркам. Я рад видеть творческий подход местных и их способность предложить эстонцам и другую продукцию. Покупки эстонцев создают новые рабочие места и увеличивают поступающий в наш регион денежный поток. Это можно оценивать только положительно", — сказал Гладкинс.

Волостной старейшина Салацгривы через пресс-секретаря просит сказать, что у него на эту тему комментариев нет. Пресс-секретарь говорит, что народ из Икла, конечно, ездил в продуктовый магазин Айнажи, но алкоралли — это тема не волости, а скорее торговцев. К тому же, алкогольные магазины находятся за пределами населенного пункта. Эстонцы и финны приезжают с одной целью, относят товар в машину и сразу едут обратно. Туристы, конечно, передвигаются между обеими странами, но тех, кто приезжает только за выпивкой, другими средствами не привлечешь.